Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 24-Jähriger nach Vorfällen in Ludwigslust in Untersuchungshaft (Ergänzungsmeldung)

Ludwigslust (ots)

Wegen sexueller Nötigung in drei Fällen hat das zuständige Amtsgericht in Ludwigslust auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft am frühen Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Syrer erlassen. Der psychisch auffällige Mann soll am Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Ludwigslust auf offener Straße drei Frauen unter anderem unsittlich berührt und sie sexuell belästigt haben (wir informierten am Mittwochvormittag). Die Polizei hat den 24-Jährigen daraufhin in Gewahrsam genommen und die Schweriner Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der 24-Jährige wird zur Stunde einer Untersuchungshaftanstalt überstellt.

