Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Randalierer in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am 13.03.2023 gegen 18:53 Uhr begab sich ein zwischenzeitlich amtsbekannter 46-jähriger Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, nachdem er zuvor bereits in einer Apotheke in Gerolstein durch sein verbal aufbrausendes Verhalten aufgefallen war in ein Spielcasino in der Hauptstraße in Gerolstein.

Hier warf er in Rage einen Monitor um, welcher durch das schnelle Reagieren der Angestellten glücklicherweise nicht beschädigt wurde.

Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit, nur um im Anschluss in der Gerolsteiner Stadthalle wieder auffällig zu werden.

Hier wurde er durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun angetroffen. Er erhielt einen Platzverweis und eine Gefährderansprache.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell