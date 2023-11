Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Sonntagabend (12.11.2023), gegen 21:40 Uhr, wurde ein 29-Jähriger in Rödersheim-Gronau in der Gönnheimer Straße von einem 52-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Bei dem 52-Jährigen handelt es sich um den Ex-Mann der Lebensgefährtin des 29-Jährigen. Der 29-Jährige konnte nach Hause flüchten und die Polizei verständigen. Polizeikräfte konnten den 52-jährigen Angreifer im Rahmen der Fahndung in Friedelsheim vorläufig festnehmen. Er wies, wie auch der 29-Jährige, mehrere Schnitt-/Stichverletzungen auf. Beide wurde in ein Krankenhaus gebracht und mussten notoperiert werden. Bei beiden besteht nach derzeitigem Kenntnisstand keine Lebensgefahr. Die Polizei Schifferstadt hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Motiv und den Umständen der Tat aufgenommen. Haben Sie am Sonntagabend, zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr, etwas in der Gönnheimer Straße in Rödersheim-Gronau beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

