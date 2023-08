Saarlouis-Lisdorf (ots) - Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr fahndet die Polizei Saarlouis nach derzeit unbekannten Tätern. Diese waren am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr in der Provinzialstraße in Saarlouis-Lisdorf im Bereich zwischen der Einmündung Ensdorfer Straße und Einmündung Rosenstraße unterwegs und hoben dort mehrere Schachtdeckel ...

