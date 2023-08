Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht nach Tatverdächtigen mit schwarzen Fußballtrikots

Saarlouis-Lisdorf (ots)

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr fahndet die Polizei Saarlouis nach derzeit unbekannten Tätern. Diese waren am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr in der Provinzialstraße in Saarlouis-Lisdorf im Bereich zwischen der Einmündung Ensdorfer Straße und Einmündung Rosenstraße unterwegs und hoben dort mehrere Schachtdeckel entlang der Straße aus. Einige dieser gusseisernen Gegenstände legten sie auf der Fahrbahn ab. Hierbei handelt es sich um eine Straftat. Ob Verkehrsteilnehmer hierdurch gefährdet wurden, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Tatverdächtigen um 5 Personen gehandelt haben, die schwarze Fußballtrikots trugen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06831) 9010 oder per Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de. Verkehrsteilnehmer, die im besagten Streckenabschnitt unterwegs waren und den Gegenständen ausweichen mussten, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Saarlouis zu melden.

