Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Streitigkeiten wegen nicht angeleintem Hund mit diversen Anzeigen

Dudenhofen (ots)

Am 12.11.2023 gegen 13 Uhr gingen eine 53-jährige und eine 55-jährige Frau zusammen mit dem 4 Monate alten Golden Retriever der 53-Jährigen in einem Waldstück an der L528 spazieren. Dabei kam ihnen ein älteres Paar entgegen. Der nicht angeleinte Hund rannte zu dem älteren Paar, woraufhin der Mann mit seinem Gehstock in Richtung des Hundes abwehrende Stechbewegungen durchführte. Der Hund wurde durch den Stock nicht getroffen, rannte nochmals zu dem Paar und wurde mit einem Reizstoffspray durch den Mann besprüht. Anschließend kam es zu einem Streitgespräch zwischen den Frauen und dem Paar, infolge dessen der Mann Stechbewegungen mit dem Stock in Richtung der 53-jährigen Frau durchführte, welche von ihr jedoch abgewehrt wurden. Der Mann setzte das Reizstoffspray auch in unmittelbarer Nähe der beiden Frauen ein, im Anschluss klagten die Frauen über Atemwegsreizungen. Das ältere Paar stieg schließlich in einen PKW und fuhr davon. Das Kennzeichen des PKW konnte abgelesen werden. In den laufenden Ermittlungen wurden bereits diverse Verfahren eingeleitet.

