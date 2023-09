Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall vor der Polizei - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Montagabend in der Karlsruher Nordweststadt zunächst einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vor der Polizei. Auf seiner Flucht gefährdete der 42-jährige Mann mit seiner Fahrweise offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 42-jährige Toyota-Fahrer gegen 18:10 Uhr auf der Landauer Straße in Richtung Norden. Etwa auf Höhe des Bürgerzentrums kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Fahrer seine Fahrt offenbar unbeirrt fort. Als eine in der Nähe befindliche Polizeistreife den Unfallverursacher daraufhin einer Kontrolle unterziehen wollte, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Wilhelm-Hausenstein-Allee in Richtung Kaiserslauterner Straße davon. Dabei beging der Toyota-Fahrer wohl mehrere Verkehrsverstöße, sodass mehrere Fußgänger sowie Autofahrer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die gefährliche Fahrt des 42-Jährigen endete schließlich in einer Sackgasse im Heckrosenweg, wo der Mann zunächst zu Fuß die Flucht ergriff, kurz darauf jedoch von Polizeibeamten gestellt wurde.

Da ein Alkoholtest bei der anschließenden Kontrolle des 42-Jährigen einen Wert von rund 0,9 Promille ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein einbehalten. Dem Beschuldigten drohen nun mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Toyota-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

