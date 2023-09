Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Senior in Weingarten ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 78-jähriger Mann wurde am Sonntagabend in Weingarten offenbar Opfer eines Raubes.

Ersten Feststellungen zufolge sprach ein bislang unbekannter Mann den Senior gegen 22:45 Uhr an der Kreuzung Ringstraße/Spitalstraße an und bat um Kleingeld oder Zigaretten. Als der Geschädigte die Herausgabe jedoch verneinte, packte der Unbekannte das Tatopfer unvermittelt am Arm und entwendete dessen Geldbörse aus dessen Hosentasche. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in nördliche Richtung.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Täter unerkannt entkommen.

Der Senior erlitt leichte Verletzungen am Arm und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um einen circa 180 cm großen Mann mit dunklem Teint und schlanker Statur handeln. Er sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen und habe eine Sonnenbrille getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

