Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Karlsruhe (ots)

Vermutlich infolge von Reinigungsarbeiten kam es am Montagabend zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in Karlsruhe-Grünwinkel.

Anwohner bemerkten gegen 19:15 Uhr das Feuer im Keller eines Wohnhauses in der Daxlander Straße und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Anwesen bereits in Vollbrand und aus der Doppelhaushälfte drang starker Rauch. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, das Feuer rasch zu löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die 90- und 46-jährigen Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Beide wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten aber in der Nacht noch entlassen werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnten Reinigungsarbeiten mit einer Flüssigkeit im Untergeschoss des Haues ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 350.000 Euro. Da das Haus derzeit nicht bewohnbar ist, kamen die Hausbewohner bei Verwandten unter.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell