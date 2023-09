POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtrag zu "58-jähriger Mann aus Karlsruhe-Neureut vermisst" - Mann wohlbehalten aufgefunden

Karlsruhe (ots) - Die Polizei hielt am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer davon ab auf die Autobahn aufzufahren und verhinderte damit wohl schlimmeres. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Transporter am Samstagabend gegen 20:30 Uhr die Südtangente in östlicher Fahrtrichtung und machte dabei andere Verkehrsteilnehmer offensichtlich durch sein langsames Tempo und dem Fahren von ...

