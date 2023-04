Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230417-1-pdnms Verkehrsunfall nach missglücktem Abbiegemanöver, Hamdorf

Hamdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Hamdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 15.04.2023 um 14. 45 Uhr befuhr ein 31-jähriger mit seinem Kleintransporter die B 203 aus Hamdorf kommend in Richtung Prinzenmoor. Unmittelbar dahinter fuhr die 42 Jahre alte Frau mit ihrer achtjährigen Tochter. Sie beabsichtigte mit ihrem VW Golf den Mercedes Vito zu überholen und hatte bereits dazu angesetzt. In diesem Moment wollte der Fahrer des Kleintransporters nach links in die Straße Hamdorf-Kamp abzubiegen. Er bemerkte, dass ihn ein VW Golf überholen wollte und lenkte sein Fahrzeug wieder auf den rechten Fahrstreifen. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte die Fahrerin des Golf ebenfalls zurück auf den rechten Fahrstreifen. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit des VW Golf fuhr sie auf den Kleintransporter auf. Durch die Kollision wurden alle drei Personen leicht verletzt. Sie wollten jedoch eigenständig einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbreit. Der Sachschaden beträgt 8.000,-- EUR.

