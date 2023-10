Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 57-Jähriger stirbt bei Geisterfahrt

Friedberg (ots)

Münzenberg (Wetteraukreis) - A 45: Der Frontalzusammenstoß mit einem Lkw endete gestern Abend auf der Autobahn 45 für einen 57-jährigen Renaultfahrer tödlich.

Gegen 22.30 Uhr meldeten erste Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Geisterfahrer zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Münzenberg, der dort auf den in Richtung Hanau führenden Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs war. Kurz darauf prallte der Renaultfahrer mit dem Lkw zusammen. Der in Polen lebende Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 35-jährige Lkw-Fahrer aus Dortmund erlitt einen Schock - eine Notärztin übernahm seine Erstversorgung.

Die A 45 war ab dem Gambacher Kreuz in Richtung Hanau bis etwa 03.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die A5 in Richtung Frankfurt abgeleitet.

Die Schäden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf über 70.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell