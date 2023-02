Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaussage und Videoaufzeichnung führen zur Täterermittlung

Am 08.02.2023 kam es um 17:10 Uhr auf einem Parkplatzes eines Baumarktes in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Verkehrsunfallzeugin konnte sich das Kennzeichen des flüchtenden PKW's notieren, sowie eine Personenbeschreibung der Fahrerin abgeben. Des Weiteren verfügte der Parkplatz des Baumarktes über Videoaufzeichnungen, welche den Vorfall dokumentierten. Aufgrund dieser vorhandenen Aussagen und Beweise konnte letztlich eine 72-Jährige aus Neustadt/W. als Täterin ermittelt werden. Diese stieß mit ihrem Mercedes bei einem Rangiervorgang an ein ordnungsgemäß geparkten PKW eines 40-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

