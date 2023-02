Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Kupferdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 07.02.2023, 18:00 Uhr bis zum 08.02.2023, 09:30 Uhr durchtrennten bislang unbekannte Täter einen Metallzaun eines Firmengeländes in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt/W.. Hiernach wurden zwei Kupferkabeltrommeln vom Gelände entwendet und mittels eines größeren Fahrzeuges, vermutlich Lastkraftwagen, abtransportiert. Des Weiteren wurden auf dem Gelände zwei Container aufgebrochen, aus diesen jedoch nichts entwendet wurde.

Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell