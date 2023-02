Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall führt zu Personenschaden

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

Am 08.02.2023 um 09:30 Uhr kam es im Kreisverkehr in der Flugplatzstraße in 67435 Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen Radfahrerin und einer 52-jährigen PKW-Führerin. Die 52-Jährige fuhr demnach der Radfahrerin innerhalb des Kreisverkehrs hinten auf, wodurch diese zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Diese wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand lediglich am Fahrrad ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell