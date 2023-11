POL-PDLU: Speyer - Mit Drogen erwischt

Speyer (ots) - Der 70-jährige Fahrer eines PKW befuhr am Samstagabend gegen 19.15 Uhr die B39 von Geinsheim kommen mit einer Geschwindigkeit von 40-50 km/h in Richtung Speyer. Dies wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer gemeldet, der sich Sorgen machte. Nachdem er die B39 Höhe Speyer-Zentrum verlassen hatte, ignorierte er die Anhaltezeichen der Polizeistreife. Erst bei der Geibstraße hielt er an. Der ...

