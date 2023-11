Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Der 70-jährige Fahrer eines PKW befuhr am Samstagabend gegen 19.15 Uhr die B39 von Geinsheim kommen mit einer Geschwindigkeit von 40-50 km/h in Richtung Speyer. Dies wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer gemeldet, der sich Sorgen machte. Nachdem er die B39 Höhe Speyer-Zentrum verlassen hatte, ignorierte er die Anhaltezeichen der Polizeistreife. Erst bei der Geibstraße hielt er an. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Trotz dem relativ geringen Wert wurde wegen zusätzlicher Gleichgewichtsstörungen und der auffälligen Fahrweise ein Strafverfahren eingeleitet. Auch für den Fall, dass die Gleichgewichtsstörungen nichts mit dem Alkoholkonsum zu tun hätten, dürfte er in diesem Zustand kein Kraftfahrzeug führen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

