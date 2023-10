Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; körperliche Auseinandersetzung; Betrug

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Straße Am Schieferbuckel ist am Mittwochvormittag zwischen zehn Uhr und elf Uhr eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlenswertem. Im Anschluss zog er mit Schmuck und Bargeld unerkannt von dannen. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Reutlingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Eine 39 Jahre alte Volvo-Lenkerin befuhr gegen 7.25 Uhr die Lerchenstraße in Richtung Moltkestraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt der stadteinwärts fahrenden 56-jährigen Fahrradfahrerin, woraufhin die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten und die Frau stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 56-Jährige nach medizinischer Behandlung und Versorgung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. (jp)

Metzingen (RT): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend auf der Nürtinger Straße ereignet hat. Eine 22-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad stadtauswärts und kam ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die nach derzeitigen Erkenntnissen leicht Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Pfullingen (RT): Betrügerische SMS (Warnhinweis)

Eine 61-Jährige aus Pfullingen ist am Donnerstag von Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen worden. Die Frau erhielt eine SMS von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Wie gefordert, speicherte die Pfullingerin die angelblich neue Handynummer in ihren Kontakten ab und chattete in der Folge mit der selbsternannten Tochter über WhatsApp. Dabei wurde die 61-Jährige für die vorgegaukelte Begleichung einer Rechnung um die Überweisung eines vierstelligen Betrags gebeten. Im Glauben, dass es sich beim Absender um ihre wirkliche Tochter handeln würde, transferierte die Frau das geforderte Geld auf ein ausländisches Konto. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Forderungen nach Geldüberweisungen über SMS, WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (mr)

Landkreis Esslingen: Wucher bei Hofreinigung (Warnhinweis)

Durch eine völlig überteuerte Hofreinigung ist ein Senior aus einer Esslinger Kreisgemeinde am Donnerstag um mehrere hundert Euro gebracht worden. Dem Mann wurde an seiner Wohnanschrift von einer Handwerkerkolonne die Reinigung seiner Hoffläche für einen vierstelligen Betrag angeboten. Der Mann lehnte zunächst ab, wurde dann jedoch von den geschickt agierenden Unbekannten zur Annahme der Dienstleistung für einen reduzierten, aber immer noch viel zu hohen Betrag überredet. Nachdem die Personen das Geld in bar erhalten hatten, fuhren sie nach nur rund 90-minütiger Arbeit in einem Fahrzeug davon. Eine Rechnung oder einen Beleg hatten sie nicht ausgestellt. Auch die auf einem dem Senior von den Tätern ausgehändigten Flyer angegebenen Kontaktdaten der Firma sind nicht existent.

Die Polizei rät daher:

- Einigen Sie sich mit dem Dienstleister vor Beginn der Arbeiten auf einen verbindlichen Preis und ziehen Sie hierzu am besten Zeugen hinzu, beispielsweise Ihre Nachbarn oder Angehörige. - Holen Sie sich ggf. ein alternatives Angebot eines ortsansässigen Fachbetriebes ein. - Bezahlen Sie niemals sofort und in bar, sondern verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch erbracht wurden. - Verständigen Sie die Polizei, wenn mit dem Präsentieren einer völlig überteuerten Rechnung offenkundig die Gefahr besteht, Opfer einer Straftat wie Betrug oder Wucher zu werden.

Weitere Tipps für die Handwerkersuche oder zum Schutz vor Wucherpreisen finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/unserioese-schluesseldienste/. (mr)

Kirchheim (ES): Streitigkeiten in Einkaufsladen

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsladen in der Stuttgarter Straße. Dort war es gegen 14.55 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei 31 und 25 Jahre alten Männern gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen neben dem 25-Jährigen ein hinzueilender 66-jähriger Passant ebenfalls leicht verletzt wurde. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Esslingen (ES): Fahrradfahrerin contra Fußgänger

Mit schweren Verletzungen musste eine 41 Jahre alte Fahrradfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die Frau fuhr befuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Wäldenbronner Straße in Richtung Kreisverkehr, als sie mit einem die Fahrbahn querenden 63-jährigen Fußgänger kollidierte und daraufhin zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fußgänger blieb wie bislang bekannt unverletzt. Am Fahrrad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Filderstadt (ES): Kind mit Pkw kollidiert

Eine derzeitigen Erkenntnissen nach leichtverletzte zehnjährige Radfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Bonländer Hauptstraße im Stadtteil Bonlanden ereignet hat. Das Kind überquerte gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad einen dortigen Zebrastreifen und stieß daraufhin mit einer ortseinwärts fahrenden 58-jährigen Citroenlenkerin zusammen. Im Zuge des anschließenden Sturzes verletzte sich das Mädchen und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Pkw sowie am Fahrrad ist derzeit noch nicht bekannt. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher geschnappt

Mindestens vier Pkw soll ein 49-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagnachmittag in einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße in Leinfelden aufgebrochen haben. Der mutmaßliche Täter schlug den aktuellen Ermittlungen zufolge gegen 16.45 Uhr die Seitenscheiben der zum Teil hochwertigen Pkw ein, durchsuchte diese nach Stehlenswertem und entnahm nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld aus einem der Fahrzeuge. Da bei einem der Fahrzeugbesitzer ein Alarm aktiviert worden war, begab sich dieser zu seinem Fahrzeug und stellte dort den Tatverdächtigen fest. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund des sich verschlechternden Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht und im Anschluss auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht für seine Taten verantworten muss. Der an den Pkw entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (jp)

Neuffen (ES): Zu schnell unterwegs

Auf etwa 5.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 20-Jähriger am Donnerstagabend auf der L 1210 verursacht hat. Der junge Fahrer war kurz nach 22 Uhr mit seinem Chevrolet Cruze von Kohlberg in Richtung Neuffen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Neuffen überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug in einer Rechtskurve mit so hoher Geschwindigkeit, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ins Schleudern kam und letztendlich im Straßengraben landete. Der Chevrolet war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (mk)

Nehren (TÜ): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Der 16-Jährige bog mit einem Motorroller kurz nach 13.30 Uhr von einem Schulzentrum kommend in die Straße Höhnisch ein und kollidierte hierbei mit dem dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 72 Jahre alten Mannes. Daraufhin stürzte der 16-Jährige zu Boden. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 4.000 Euro. (mr)

Grosselfingen (ZAK): Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Hechingen sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver, das am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L 391 geführt hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 32 Jahre alter Mann mit einem Renault Clio kurz vor 8.30 Uhr auf der Landesstraße von Grosselfingen herkommend in Richtung Rangendingen unterwegs. Dabei kam ihm auf einem unübersichtlichen Streckenabschnitt ein noch unbekanntes Fahrzeug entgegen, das gerade eine landwirtschaftliche Zugmaschine überholte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 32-Jährige nach rechts aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher, bei dessen Fahrzeug es sich um einen SUV handeln könnte, fuhr unterdessen in Richtung Grosselfingen weiter. Am Wagen des 32-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (mr)

Rangendingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der L410 ereignet hat. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Opel Corsa die Landesstraße in Richtung Rangendingen. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 51-Jährige aufgrund eines Abbiegevorgangs abbremsen musste und krachte in das Heck ihres Skoda Octavia. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden beide augenscheinlich leicht verletzten Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell