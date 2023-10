Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Zigarettenautomat gesprengt

Reutlingen (ots)

In Bauwagen sowie Hütte eingebrochen

In einen Bauwagen sowie eine Hütte am Schamberg im Stadtteil Ohmenhausen ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, eingebrochen. Der Einbrecher gelangte über ein Fenster gewaltsam in den Bauwagen, den er zunächst durchsuchte und schließlich eine Kasse entwendete. Weiterhin wurde vermutlich durch denselben Täter eine ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Hütte gewaltsam aufgebrochen. Hier dürfte der Unbekannte derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute abgezogen sein. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Balingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Harthofstraße im Stadtteil Weilstetten sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und sechs Uhr verschafften sich die Einbrecher mit brachialer Gewalt Zutritt zum Gebäude. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stemmten die Täter weitere Türen auf, wobei sie auch auf zwei Tresore stießen die sie aufbrachen und ausplünderten. Zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Winterlingen (ZAK): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Ein Zigarettenautomat ist am frühen Donnerstagmorgen in der Hermann-Frey-Straße aufgesprengt worden. Die Unbekannten hatten gegen ein Uhr vermutlich durch das Zünden eines Gasgemisches den Automaten gewaltsam geöffnet und ausgeplündert. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesgutes werden auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07434/93900 um Hinweise. (mk)

