Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Einbruch in Schule

Eine Schule in der Hoffmannstraße in Betzingen ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.10 Uhr, hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchte er diverse Schränke nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Beim Einfahren mit anderem Auto kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Fahrzeuginsassen hat sich am Mittwochvormittag in der Stuttgarter Straße ereignet. Eine 31-jährige Fahrerin einer Mercedes C-Klasse fuhr gegen 10.50 Uhr von einem Parkplatz in die Straße ein und kollidierte hierbei mit einem von links heranfahrenden 62-jährigen Opel-Lenker. Hierdurch verletzten sich neben den beiden Fahrern eine 65-jährige Beifahrerin im Mercedes nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Die Feuerwehr befand sich mit insgesamt drei Einsatzfahrzeugen ebenfalls vor Ort. Die Autos waren außerdem nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Rottenburg (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochmorgen auf der L 1361 gekommen. Gegen 7.40 Uhr war dort eine 31 Jahre alte Frau mit einem Ford von Nagold herkommend in Richtung B 28 unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden Mini einer 21-Jährigen auf. Hierbei erlitten beide Frauen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Blechschaden an den nicht mehr fahrtauglichen Autos beträgt insgesamt rund 30.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Schwerverletzter Autofahrer

Eine medizinische Ursache könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochvormittag auf der B463 ereignet hat. Ein 84-Jähriger befuhr die Bundesstraße gegen zehn Uhr mit seinem Ford von Owingen herkommend in Richtung Balingen und kam im Verlauf einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er etwa 50 Meter über die Gegenfahrbahn, den Grünstreifen sowie einen Beiweg in eine Wiese gefahren war, kollidierte er mit einem Baum. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Fremdschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. (jp)

Burladingen (ZAK): Nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Eine Jugendliche ist am Mittwochmittag nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 17-Jährige war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 12.45 Uhr auf ihrer Yamaha auf der Straße Rathausplatz unterwegs, als sich ein 42 Jahre alter Mann mit einem Opel aus einer Hofeinfahrt heraus auf die Straße vortastete. Als die Zweirad-Lenkerin den mit den Vorderrädern auf dem Gehweg stehenden Opel erkannte, erschrak sie offenbar und stürzte. Hierbei zog sie sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto war es nicht gekommen. Der Schaden an der Yamaha wird auf einige hundert Euro geschätzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell