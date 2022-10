Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendlichem Geld abgenommen - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

In einem Park am Schleierbruch wurde ein 16-jähriger Bottroper am Donnerstagnachmittag von zwei ihm Unbekannten angesprochen und aufgefordert, ihnen sein Bargeld zu übergeben. Da er der Aufforderung zunächst nicht nachkam, nahm in einer der beiden in den Schwitzkasten, während der andere das Bargeld aus seiner Umhängetasche nahm. Anschließend gingen beide in Richtung Im Schleierbruch davon. Der Bottroper suchte am Abend mit seinem Vater die Polizeiwache auf, um eine Anzeige zu erstatten. Täterbeschreibung: 19-20 Jahre alt, dunkel gekleidet mit weißen Schuhe, OP-Masken, Kapuzen über den Kopf gezogen Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Wer hat den Vorfall mitbekommen und kann der Polizei weitere Hinweise geben? (Tel.: 0800 2361 111)

