Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Hainfeld (ots)

Am 16.09.2023, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit seinem Motorrad die Weinstraße in Hainfeld. Aufgrund von Sekundenschlaf kollidierte der Mann mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und er muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Unfälle durch Sekundenschlaf stellen eine Straftat dar und können teils schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei empfiehlt, bei Ermüdungserscheinungen die Fahrt zu unterbrechen und rechtzeitig Fahrpausen einzulegen, um die körperliche Fahrbereitschaft aufrecht zu erhalten.

