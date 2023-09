POL-PDLD: Automaten an Tankstelle aufgebrochen

Landau (ots) - Gestern Abend gegen 23.30 Uhr wurde in der Magdeburger Straße in Landau eine Frau beim Leeren ihres Hausmülls in einer Mülltonne vor einem Anwesen bestohlen. Die 44-jährige Geschädigte legte hierbei ihren braunen Geldbeutel auf eine Mauer neben den Mülltonnen. Diesen kurzen unbeobachteten Moment nutze eine Person, welche sich in der Nähe der Mülltonnen aufhielt, ergriff den Geldbeutel und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Geschädigte konnte den ...

mehr