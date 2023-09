Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeutel entwendet

Landau (ots)

Gestern Abend gegen 23.30 Uhr wurde in der Magdeburger Straße in Landau eine Frau beim Leeren ihres Hausmülls in einer Mülltonne vor einem Anwesen bestohlen. Die 44-jährige Geschädigte legte hierbei ihren braunen Geldbeutel auf eine Mauer neben den Mülltonnen. Diesen kurzen unbeobachteten Moment nutze eine Person, welche sich in der Nähe der Mülltonnen aufhielt, ergriff den Geldbeutel und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Geschädigte konnte den flüchtigen Täter zwar noch kurzzeitig an dessen Kleidung festhalten, jedoch letztendlich die Flucht nicht verhindern. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Landau, Tel.: 06341 / 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell