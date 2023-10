Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vergewaltigung (Zeugenaufruf); Brände; Einbrüche; Friedhof verwüstet; Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen-Mägerkingen (RT): Frau angegriffen und vergewaltigt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen fahndet nach einem Unbekannten, der am Montag in Mägerkingen eine Frau zu Boden gestoßen und vergewaltigt hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die 32-Jährige gegen 23.45 Uhr alleine auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung in der Festhalle Mägerkingen. Nachdem sie von der Reutlinger Straße durch die Bahnunterführung in die Linkstraße gelaufen war, bemerkte sie, wie ihr drei männliche Personen folgten. Aus dieser Gruppe heraus wurde sie von einem etwa 30 Jahre alten unbekannten Mann angesprochen und anschließend zu Boden gestoßen. In der Folge verging er sich auf einer angrenzenden Grünfläche an der sich vergeblich zur Wehr setzenden Frau und ließ erst von ihr ab, als ein Fahrzeug in Tatortnähe vorbeifuhr. Hierauf flüchteten der Täter und seine zwei Begleiter zu Fuß in unbekannte Richtung. Nachdem die Tat wenig später zur Anzeige gebracht wurde, erfolgten Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung mehrerer Streifenwagenbesatzungen, welche bislang erfolglos verliefen. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: männlich, circa 30 Jahre alt, 170cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer hellen Hose. Einer der beiden männlichen Begleiter soll eine blau-weiße Jacke und der andere eine Basecap getragen haben. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, welchen die drei Unbekannten möglicherweise auch bereits auf der Veranstaltung in der nahegelegenen Festhalle aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Hierzu wird gebeten sich an das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-4000 oder das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0 zu wenden.

Metzingen (RT): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes ist am Montagabend ein 51-Jähriger mit zwei unbekannten Jugendlichen in Streit geraten, in dessen Verlauf von den Jugendlichen eine Schreckschusswaffe abgefeuert wurde. Der Geschädigte lief gegen 21.20 Uhr an den beiden Jugendlichen vorbei und wurde von diesen zunächst mutmaßlich provokativ angesprochen. In der Folge gab einer der beiden Jugendlichen mehrere Schüsse aus der Waffe in Richtung des 51-Jährigen ab. Anschließend entfernten sich die beiden Täter in Richtung des Sportplatzes und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Urach (RT): Brand einer Papiertonne

In der Georgiistraße ist es am Montagabend gegen 22 Uhr zum Brand einer Papiertonne gekommen. Zuvor wurde ein 13-Jähriger durch Zeugen dabei beobachtet, wie er etwas in die entsprechende Tonne warf, woraufhin diese wenig später zu qualmen begann. Durch die Feuerwehr konnte die brennende Tonne rasch gelöscht werden. Ein Sachschaden ist mutmaßlich nicht entstanden. Der 13-Jährige konnte durch die Polizei im Rahmen der Ermittlungen angetroffen werden. Inwiefern es zu strafbaren Handlungen kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Metzingen.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Wohnungseinbruch

Eine bislang unbekannte Täterschaft ist am Montag zwischen 17 Uhr und 19.10 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße eingebrochen. Hierzu öffnete der Einbrecher gewaltsam die Wohnungstüre und verschaffte sich so Zutritt. Im Objekt entwendete er mehrere Gegenstände von geringem Wert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Engstingen (RT): Versuchter Einbruch in Imbiss

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 30.09.2023, 21.30 Uhr und Sonntag, 01.10.2023, 10.30 Uhr, versucht in einen Imbiss in der Reutlinger Straße einzubrechen. Mit brachialer Gewalt machte sich der Täter an einer dortigen Türe zu schaffen, gelangte jedoch nicht in das Gebäude. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Kleinkind bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Bei einem Sturz aus einem Fenster hat sich am Montagnachmittag in der Hindenburgstraße ein Kleinkind schwere Verletzungen zugezogen. Das beinahe zwei Jahre alt Kind kletterte gegen 17.20 Uhr unbemerkt auf einen Fenstersims in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses, von welchem es schließlich durch das geöffnete Fenster mehrere Meter zu Boden stürzte. Ein aufmerksamer 46-jähriger Zeuge beobachtete den Sturz und eilte dem Jungen sofort zur Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Kind mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein in der Alleenstraße geparkter Pkw am Montagnachmittag in Brand geraten. Nachdem gegen 15 Uhr der Brand durch die Fahrzeughalterin gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und konnte den Brand rasch löschen. An dem BMW entstand mutmaßlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Lichtenwald-Hegenlohe (ES): Friedhof verwüstet

Wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Plochingen gegen eine oder mehrere noch unbekannte Personen, die am Montag in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 16 Uhr zahlreiche Gräber auf dem Friedhof in Hegenlohe verwüstet haben. Es wurden Blumen herausgerissen sowie Vasen und Laternen mutwillig beschädigt. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Notzingen (ES): Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 59-Jährige am Montagnachmittag auf der Landesstraße 1201 zwischen Notzingen und Hochdorf verursacht hat. Die Frau war gegen 14:40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf einem dortigen Feldweg unterwegs und wollte auf die L1201 einfahren. Hierbei kollidierte sie mit dem dort in Richtung Notzingen fahrenden Opel Vectra einer 37-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der 37-Jährigen wurde durch einen Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert.

Tübingen (TÜ): E-Scooter-Lenkerin übersehen

Bei einer Kollision zwischen einem Taxi und einem E-Scooter ist am Montagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Taxi die Otfried-Müller-Straße von welcher er in eine Einfahrt abbiegen wollte. Hierbei übersah er eine auf dem Gehweg fahrende 29-jährige E-Scooter-Fahrerin, die die dortige Einfahrt kreuzte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 29-Jährige leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Winterlingen (ZAK): Versuchter Einbruch

Bei einem Einbruchsversuch in eine Metzgerei in der Ebinger Straße ist eine bisher unbekannte Täterschaft gescheitert. Der Täter versuchte im Zeitraum zwischen Samstag, 30.09.2023, 14 Uhr und Montag, 02.10.2023, 06.15 Uhr zunächst unbemerkt ein Fenster am Gebäude aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

