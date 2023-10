Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Nach Arbeitsunfall verstorben

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Pkw-Lenkerin schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 86 Jahre alte VW-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in einem Parkhaus in der Wöhrdstraße erlitten. Die Frau wollte gegen 14.40 Uhr mit ihrem Golf aus dem Parkhaus ausfahren. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge stieg sie an der Ausfahrtsschranke aus ihrem Wagen aus, um das Ticket in den Automaten zu stecken. Dabei setzte sich ihr Wagen in Bewegung. Die 86-Jährige wurde zwischen der Fahrertür und dem Golf eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Der VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Schranke wird ebenfalls auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Sie wurde durch Parkhauspersonal repariert. (rd)

Albstadt (ZAK): Nach Arbeitsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.09.2023 / 11.27 Uhr

Der 42-jährige Mann, der bei einem Arbeitsunfall am 28. September 2023 schwere Verletzungen erlitten hatte, ist am Sonntag verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann am Nachmittag in der Goethestraße von einem Gerüst gestürzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert worden. Dort erlag er am Sonntag seinen Verletzungen. (mr)

