PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand in Mehrfamilienhaus in Schwalbach am Taunus, Frankfurter Straße Mittwoch, 06.09.2023

22:35 Uhr

Hofheim (ots)

(Sz) Am Mittwochabend kam es in der Frankfurter Straße in Schwalbach am Taunus zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Alle sechs Bewohner, welche sich zu diesem Zeitpunkt in dem Mehrfamilienhaus aufhielten, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr Schwalbach gelang es schnell den Brand zu löschen.

Die beiden 36 Jahre und 39 Jahre alten Bewohner der betroffenen Wohnung wurden, wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung, zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Akku eines E-Bikes, vermutlich durch unsachgemäßes Laden, im Schlafzimmer in Brand geriet. Es entstand nach derzeitigen Erkenntnissen lediglich Sachschaden in der betroffenen Wohnung. Dieser beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.

Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach übernommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell