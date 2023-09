Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand, mehrere Fahrzeuge beschädigt, Polizeibeamte angegangen

Reutlingen (ots)

Verbaler Streit endet in Körperverletzung

Am Freitagabend ist es am Reutlinger Listplatz zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern gekommen, welcher dann in einer Schlägerei zwischen den Personen endete. Gegen 19.45 Uhr gerieten ein alkoholisierter 42-jähriger Deutscher und eine weitere unbekannte Person wegen einer Nichtigkeit in einen verbalen Streit. Dieser Streit schaukelte sich emotional so hoch, dass die Männer aufeinander losgingen. Die unbekannte Person konnte nach der Tat in unbekannte Richtung flüchten. Der 42-Jährige musste sich kurzzeitig in einem Krankenhaus behandeln lassen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pfullingen (RT): Beim Ausweichen auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren

Ein 52-jähriger Fahrzeuglenker befuhr am Freitagabend gegen 20.45 Uhr die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Schulstraße. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 46 musste der Fahrer mit seinem Audi auf Grund eines querenden Tieres ausweichen. Beim Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug und prallte auf das Fahrzeugheck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz. Beide Insassen des Audis wurden durch die Auslösung der Airbags leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus nach Reutlingen verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 23000 Euro.

Dettingen an der Erms (RT): Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Fahrzeug ist die Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr in die Goethestraße ausgerückt. Dort kam es nach ersten Erkenntnissen auf Grund eines technischen Defekts zum Brand eines Mercedes. Erste Löschversuche des Eigentümers waren nicht erfolgreich, weshalb der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Am ausgebrannten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Weiterhin wurde eine Hauseingangstür eines Nachbargebäudes leicht beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 300 Euro.

Dettingen an der Erms (RT): Abend endet in der Gewahrsamszelle

Mehreren Anzeigen sowie einer Rechnung der Polizei sieht ein 38-jähriger Dettinger entgegen, nachdem er selbstverschuldet am Freitagabend mit der Polizei in Kontakt geraten war. Gegen 19.20 Uhr geriet der 38-Jährige auf dem Gelände der Uhlandschule in der Karlstraße mit mehreren Jugendlichen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog er sich aus ungeklärten Gründen die Hose herunter und ohrfeigte einen der Jugendlichen. Während dieser mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung flüchtete, begab sich der 38-Jährige in eine nahgelegene Gaststätte. Hier konnte er im weiteren Verlauf durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm eine Alkoholisierung von über 2,5 Promille. Aufgrund seines Verhaltens und der Alkoholisierung wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchen er jedoch nicht befolgen wollte. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht wurde, konnte zum Abschluss auch noch Marihuana in seinem Geldbeutel aufgefunden werden. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt nun anlässlich der durch den 38-jährigen Mann begangenen Straftaten. Des Weiteren erwartet ihn nun eine empfindliche Kostenrechnung für die notwendig gewordene Übernachtung in der Arrestzelle.

Filderstadt (ES): Mehrere Fahrzeuge in Bernhausen und Bonlanden beschädigt

Eine ganze Reihe von geparkten Pkws wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bernhausen und Bonlanden zum Teil erheblich beschädigt. Eine Gruppe Jugendlicher beschädigte am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr mehrere geparkte Fahrzeuge in der Gymnasiumstraße. An mindestens 13 Autos traten sie die Außenspiegel mutwillig ab. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Treiben und verständigte über Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung gingen die Jugendliche in unterschiedliche Richtungen flüchtig. Nach kurzer Verfolgung konnte ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Hierbei wehrte er sich leicht und beleidigte zudem die Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben. Die Fahndung nach den restlichen Personen verlief ohne Erfolg. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Am Samstagmorgen wurden der Polizei auch im benachbarten Bonlanden mindestens sechs weitere mutwillig beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Zwei davon in der Bonländer Hauptstraße und drei weitere Pkws sowie ein umgeworfener Roller in der Hornbergstraße. Die Autos wurden massiv beschädigt, indem Scheiben eingeschlagen und die Innenräume verwüstet wurden. Der Gesamtschaden dürfte sich hier auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0711/70913 um Hinweise

Mössingen (TÜ): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagmittag um 14:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die Lange Straße. An der Einmündung zur Wilhelmstraße übersah dieser eine von rechts kommende Pkw-Lenkerin und streifte diese im Frontbereich. Aufgrund der Berührung stürzte der Motorradfahrer und rutschte noch ca. 10 Meter auf der Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste in der Folge in eine Klinik verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gesperrt und von der Feuerwehr gereinigt werden.

Rottenburg (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Leicht verletzt wurde ein 32-jähriger Rottenburger am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Dresdener Straße. Dieser geriet mit seiner Familie in einen körperlichen Streit, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Polizei wollte er sich gerade entfernen. Nach der Ansprache durch die Polizei drehte sich der 32-Jährige plötzlich um, hielt hierbei eine Bierflasche in der erhobenen Hand und ging damit auf die eingesetzten Beamten zu. Er stieß Beleidigungen aus und bedrohte die Beamten. Da der trotz mehrfacher Warnung der Beamten er nicht anhielt, musste Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden. Nach einem Schlag mit einem Einsatzstock auf den Arm ließ er auch die Bierflasche los und konnte vorläufig festgenommen werden. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 32-Jährige ambulant behandelt. Der weiterhin renitente Störer musste allerdings aufgrund seiner hohen Alkoholisierung in einer Klinik aufgenommen werden.

