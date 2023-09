Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Autos angegangen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Autoaufbrecher in Betzingen unterwegs

Ein Krimineller hat von Mittwoch auf Donnerstag in Betzingen sein Unwesen getrieben. Wie am Donnerstagmorgen entdeckt wurde, hatte sich der Täter an drei am Vortag in der Goerdelerstraße geparkten Autos der Marken Opel, Fiat und Dacia sowie an einem am Mittwochnachmittag im Jean-Paul-Weg geparkten Peugeot und einem seit Mittwochabend in der Heinrich-Böll-Straße stehenden Citroen zu schaffen gemacht. Anschließend durchsuchte der Unbekannte die Pkw, nachdem er jeweils eine Scheibe eingeschlagen hatte. Aus dem Fiat entwendete er zwei Tablets und ließ aus dem Citroen eine Geldbörse samt Inhalt mitgehen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Grabenstetten (RT): Einbruch in Baucontainer sowie Museum

In einen Baucontainer sowie ein Museum in der Böhringer Straße ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, sieben Uhr, eingebrochen worden. Unbekannter Täter gelangte gewaltsam in einen dort aufgestellten Baucontainer und durchwühlte diesen nach Stehlenswertem. In der Folge verschaffte er sich Zugang zu einem nahegelegenen im Rohbau befindlichen Museum. Vermutlich ohne etwas entwendet zu haben, zog der Unbekannte unerkannt von dannen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit etwa 250 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

