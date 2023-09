Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann in Fachklinik gebracht; Verkehrsunfälle; Gefährliches Überholmanöver

Reutlingen (ots)

In Fachklinik gebracht

Ein Mann in wohl psychischem Ausnahmezustand hat am Mittwochabend für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Gegen 22.50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Mann von einer Brücke in der Schieferstraße springen wolle. Vor Ort befand er sich bereits außerhalb des Geländers oberhalb der Burkhardt+Weber-Straße, woraufhin die beiden Straßen für kurze Zeit teilweise voll gesperrt wurden. Im Anschluss konnte die Person in Gewahrsam genommen und durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden. (jp)

Römerstein (RT): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag bei Römerstein ereignet. Kurz nach 16 Uhr war eine 62 Jahre alte Frau mit einem VW Caddy auf einem landwirtschaftlichen Weg von Zainingen herkommend zur B 465 unterwegs und wollte dort durch eine Lücke im sich in Richtung B 28 stauenden Verkehr auf die Fahrspur nach Donnstetten einfahren. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge erkannte sie dabei einen aus Richtung B 28 kommenden, 58-jährigen Motorradfahrer und bremste bis zum Stillstand ab. Der Biker wich aufgrund des offenbar auf seinem Fahrstreifen stehenden Pkw nach rechts in den Grünstreifen aus und kam dort zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Auto war es nicht gekommen. Der 58-Jährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die Beifahrerin im VW erlitt einen Schock und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An der Honda dürfte ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstanden sein. (mr)

Plochingen (ES): Vorfahrt missachtet

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Mittwochnachmittag zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 42 Jahre alter Mann mit einem VW Touran die Straße Am Nordseekai in Richtung Otto-Konz-Brücke. In den dortigen Einmündungsbereich fuhr er offenbar ohne anzuhalten ein, worauf es zur Kollision mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 62-Jährigen kam. Die Frau erlitt hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Die in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Mössingen (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 59 Jahre alte Frau mit einem Peugeot die Bahnhofstraße und bog langsam nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarkts ab. Dabei übersah sie möglicherweise aufgrund der tief stehenden Sonne einen elfjährigen Radfahrer, der auf dem parallel verlaufenden Rad- und Fußweg unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenstoß erlitt der Junge ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Zu Fall kam er nicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge wurden augenscheinlich nur leicht beschädigt. (mr)

Neustetten (TÜ): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen und mögliche Geschädigte eines riskanten Überholmanövers am Donnerstagmorgen auf der K 6921. Gegen 6.40 Uhr war eine Autofahrerin mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Kreisstraße von Rottenburg in Richtung Remmingsheim unterwegs. Kurz vor dem Ortschild kam der Frau auf ihrer Fahrspur ein größerer, weißer Pkw entgegen, der gerade mehrere andere Autos überholte. Nur durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver konnte die Mercedes-Lenkerin eine Kollision verhindern. Auch ein dunkler Kleinwagen im Gegenverkehr musste abbremsen. Der unbekannte Fahrer des weißen Wagens setzte seine Fahrt in Richtung Rottenburg fort. Zeugenhinweise zum gesuchten weißen Pkw bzw. dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegen. Insbesondere der ebenfalls noch unbekannte Fahrer des dunklen Kleinwagens im Gegenverkehr wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Rollerfahrerin leicht verletzt

Eine leichtverletzte Rollerfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Blumenstraße im Stadtteil Wurmlingen ereignet hat. Eine 53-Jährige stürzte gegen 7.45 Uhr alleinbeteiligt mit ihrem Roller der Marke Piaggio als sie von der Lindenstraße nach rechts in die Blumenstraße abgebogen war. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Roller kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Meßstetten (ZAK): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochabend auf dem Radweg an der K 7143 ereignet hat. Ein 65-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad von Hossingen in Richtung Meßstetten und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Hechingen (ZAK): Mit E-Scooter gestürzt

Ein 18-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Heranwachsende war gegen 16.50 Uhr mit einem E-Scooter auf der abschüssigen Straße Im Etzental unterwegs und kam dabei bei einem Bremsmanöver zu Fall. Hierbei zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Am Elektrokleinstfahrzeug war ein Schaden in Höhe von einigen hundert Euro entstanden. (mr)

