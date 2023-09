Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Brände; Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte; Telefonbetrug; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Motorradfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zugezogen. Der 42-Jährige war kurz vor 18 Uhr auf einer Honda auf der Filsallee unterwegs, als er auf Höhe einer Personengruppe offenbar einen sogenannten Wheelie versuchte. Dabei verlor er die Kontrolle über die Maschine und kam zu Fall. Der Mann musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Das Kraftrad wurde abgeschleppt. (mr)

Filderstadt (ES): Schmorbrand in Plattenhardt

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, zu einer Freizeithalle in der Straße Weilerhau in Plattenhardt ausgerückt. Dort hatte zuvor ein Brandmelder Alarm geschlagen. Wie sich vor Ort herausstellte, war es in einem Luftfilter zu einem Schmorbrand gekommen, den die Feuerwehr rasch löschen konnte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Ostfildern (ES): In Nellingen mit Parker kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Dienstagmittag in Nellingen ereignet. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 83-Jähriger mit einer Mercedes A-Klasse die Rinnenbachstraße ortseinwärts. Dabei kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem rechts geparkten Mercedes. Beim Zusammenstoß erlitt der Senior ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 50.000 Euro entstanden sein. Die A-Klasse wurde abgeschleppt. (mr)

Kirchheim (ES): Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sieht ein 19-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag entgegen. Der Heranwachsende befuhr kurz nach 15 Uhr auf einem E-Scooter die Dettinger Straße und kam im Bereich des Faberweg vor den Augen einer entgegenkommenden Streifenwagenbesatzung alleinbeteiligt zu Fall. Im anschließenden Gespräch mit dem Beamten zeigten sich Anzeichen einer Drogenbeeinflussung des jungen Mannes, worauf dieser zu flüchten versuchte. Er musste daher festgehalten und zu Boden gebracht werden. Der 19-Jährige leistete hiergegen heftigen Widerstand. Unter anderem biss er einen der Polizeibeamten. Nach der Anforderung von Unterstützungskräften konnte der Heranwachsende schließlich geschlossen werden. Er beleidigte die Polizisten außerdem mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Zwei Beamte erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzten. Der Beschuldigte, der ebenfalls verletzt worden war, musste im Krankenhaus noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (mr)

Reichenbach (ES): Radfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei der Kollision mit einem Lkw schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 29 Jahre alter Mann mit einem MAN-Laster kurz vor 16 Uhr auf der Ulmer Straße unterwegs und bog nach links in Richtung Saint-Savine-Brücke ab. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden, 69-jährigen Radfahrer, worauf es zum Zusammenstoß kam. Anschließend stürzte der Radler zu Boden und blieb vor dem Lkw liegen. Der 69-Jährige musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 2.000 Euro. (mr)

Holzmaden (ES): Telefonbetrüger am Werk

Eine Seniorin ist von Telefonbetrügern um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau hatte am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, den Anruf eines Betrügers erhalten, der vorgab von der Polizei zu sein und ihr die frei erfundene Geschichte erzählte, die Tochter hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Nun sollte sie eine Kaution bezahlen. Die Frau schenkte dem Betrüger Glauben, hob einen niedrigen vierstelligen Betrag ab und übergab das Bargeld einem Abholer. Gegen diese Masche des "Schockanrufes", wie auch für alle anderen Maschen des Telefonbetruges schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, nach Geld oder Wertsachen fragt und deren Übergabe verlangt. (jp)

Esslingen (ES): Essen angebrannt

Angebranntes Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Dienstagabend in der Zeppelinstraße in Oberesslingen für Aufregung gesorgt. Gegen 23.25 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil dort eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Ursache schnell identifiziert. Nach aktuellem Erkenntnisstand entstand kein Sachschaden. (jp)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen Autofahrer, der in der Nacht zum Mittwoch offensichtlich unter Alkoholeinfluss vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Gegen 0.30 Uhr sollte der Mercedes-Lenker an der Einmündung Geiselbach-/ Berliner Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Nachdem diese gewendet hatte, konnte sie erst in der Wielandstraße wieder Sichtkontakt zu dem Mercedes herstellen, der in der Zwischenzeit offenbar stark beschleunigt hatte. Der Autofahrer missachtete sämtliche Anhaltezeichen, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hirschlandstraße weiter und überholte dabei einen vorausfahrenden Pkw. An der dortigen Kreuzung missachtete er trotz eines in der Kreuzung befindlichen Fahrzeugs das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in Richtung Esslinger Straße weiter, wo er teilweise viel zu schnell im Baustellenbereich erneut eine rote Ampel überfuhr. In einer nachfolgenden, scharfen Kurve touchierte der Streifenwagen den Bordstein und leicht eine angrenzende Mauer, sodass das Einsatzfahrzeug in der Folge nicht mehr fahrbereit war. Andere, zur Fahndung eingesetzte Kräfte entdeckten den Wagen später auf einem Parkplatz an der Römerstraße. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem im Fahrzeug befindlichen 24-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von annähernd einem Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere die beiden Fahrer der Autos, die überholt wurden bzw. sich im Kreuzungsbereich befanden, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rd)

Filderstadt (ES): Gegen geparkten Pkw geprallt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 82 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Plattenhardter Straße erlitten. Der Mann war gegen 20.20 Uhr mit seinem Roller auf der Straße unterwegs und übersah offenbar aufgrund der Dunkelheit kurz vor der Einmündung in die Humboldstraße einen geparkten Hyundai. Daraufhin stürzte der Senior zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Nürtingen (ES): Brennender Baum am Beutwangsee

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zu einem brennenden Baum am Beutwangsee ausgerückt. Ein Zeuge alarmierte gegen 21.30 Uhr die gemeinsame Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, löschte den bereits abgestorbenen Baum. Die Gefahr eines Übergriffs auf andere Bäume bestand nicht. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen war ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Mit Pfefferspray gesprüht

Zwei Männer sind am Dienstagabend im Park am Anlagensee mit Pfefferspray besprüht worden. Der 37-Jährige und sein 26 Jahre alter Begleiter hielten sich kurz vor 20 Uhr im Bereich einer Parkbank bei einem dortigen Denkmal auf, als sie von einem flüchtig Bekannten offenbar unvermittelt mit Pfefferspray besprüht wurden. Der Verdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Uhlandstraße. Der Rettungsdienst versorgte die Augenreizungen der beiden Geschädigten vor Ort. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Dettenhausen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1208 ereignet hat. Ein 32-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem BMW X5 auf der Landesstraße von Bebenhausen in Richtung Dettenhausen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 21-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck ihres Skoda Citigo. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davor befindlichen Seat Arona eines 37-Jährigen geschoben. Der 32-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht, konnte jedoch nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Der BMW sowie der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den drei Pkw wird auf insgesamt circa 14.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmittag auf dem Weihersteigsträßle ereignet hat. Eine 28-Jährige kam gegen 12.45 Uhr mit ihrem Mountainbike alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierbei nach aktuellen Erkenntnissen leicht. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Mountainbike entstand augenscheinlich nur geringfügiger Sachschaden. (jp)

Ammerbuch (TÜ): Autofahrer verstorben

Ein Autofahrer hat am Dienstag nach einem Verkehrsunfall sein Leben verloren. Der 59 Jahre alte Mann befuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Opel die B 296 in Richtung Entringen, als er wohl aufgrund einer medizinischen Ursache mit dem Wagen nach links von der Straße abkam. Anschließend querte der Pkw offenbar ungebremst den Grünstreifen, stieß in einen Wasserablauf und blieb danach in einem Maisfeld stehen. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer, der danach in eine Klinik eingeliefert wurde. Dort verstarb er am Mittag. (mr)

Balingen (ZAK): Brand in Obdachlosenunterkunft

In einer Obdachlosenunterkunft in der Äublesstraße ist am frühen Mittwochmorgen ein Keller in Vollbrand geraten. Die Polizei wurde gegen 0.45 Uhr von der Rettungsleitstelle über ein Feuer im Keller des Gebäudes informiert. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, die sich mit 13 Fahrzeugen und 68 Mann vor Ort befand, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die beiden Bewohnerinnen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Eine 31-jährige Frau wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst, der mit fünf Einsatzkräften anrückte, zur medizinischen Behandlung und Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Unterkunft ist aktuell nicht mehr bewohnbar, sodass die Bewohnerinnen von der Stadt anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

Burladingen (ZAK): Mit Motorroller vor Polizei geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein Motorroller-Fahrer ist am Dienstagmittag vor der Polizei geflüchtet. Gegen 15.10 Uhr sollte der Lenker des Zweirads, der noch einen Sozius ohne Helm dabeihatte, von einer Streifenwagenbesatzung in der Jahnstraße kontrolliert werden. Der Fahrer des Rollers, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, gab jedoch Gas und flüchtete zunächst in Richtung eines Baumarktparkplatzes. Anschließend passierte er im Stadtgebiet mehrere 30er-Zonen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und fuhr in übergeordnete Straße ein, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden dabei genötigt. Durch das Hinunterfahren einer Böschung auf einen Fußweg in Richtung Eichhalde konnten die Personen zunächst entkommen. Als mutmaßlicher Fahrer des Rollers konnte in der Folge jedoch ein 16-jähriger Jugendlicher ermittelt werden. Beim Sozius handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen 17-Jährigen. Der Polizeiposten Burladingen hat entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zeugen oder Geschädigte der Fahrmanöver werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07475/95001-0 zu melden. (mr)

Winterlingen (ZAK): Unfall in Benzingen

Ein 16-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Kreuzung Hohenzollern-/Hungerbergstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche war gegen 17.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Hungerbergstraße in Richtung Heubergstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Hohenzollernstraße kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden, 26 Jahre alten Lenkerin eines Seat. Der 16-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. (rd)

