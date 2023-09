Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tag des Polizei-Notrufs und 1. X-Marathon des Polizeipräsidiums Reutlingen am 01.10.2023

Reutlingen (ots)

Das Polizeipräsidium Reutlingen nimmt am 1.10.2023, dem symbolischen "Tag des Polizei-Notrufs", erstmals am bundesweiten Info-Marathon über die Plattform "X" (vormals Twitter) teil und gewährt interessante Einblicke in die polizeiliche Arbeit in den vier Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb.

Täglich gehen rund um die Uhr eine Vielzahl von Anrufen über die Notrufnummer 110 ein. Allein über das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen werden jeden Tag mehrere hundert Einsätze koordiniert.

Ab 10.00 Uhr bis voraussichtlich 18.00 Uhr wird das Socialmedia-Team am kommenden Sonntag unter dem Hashtag #polizei110 direkt aus dem Führungs- und Lagezentrum über das aktuelle Einsatzgeschehen berichten. Der X-Kanal des Polizeipräsidiums Reutlingen, @PolizeiRT, ist über folgenden Link erreichbar: https://x.com/PolizeiRT

Infos für die Redaktionen:

Anfragen zu berichteten Sachverhalten während des X-Marathons können grundsätzlich nicht telefonisch beantwortet werden. Sollten sich Fragen dazu ergeben, können diese per E-Mail an reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de gestellt werden. Eine Beantwortung erfolgt jedoch erst im Nachgang.

Wir bitten ebenfalls um Beachtung, dass wir auf inhaltliche Fragen zu den veröffentlichten Beiträgen nicht eingehen können. Für anderweitige Presseanfragen ist das Pressetelefon des PvD (07121 / 942-2224) auch während der Aktionszeit besetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell