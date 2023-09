Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Kind bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ödenwaldstetten erlitten. Gegen 16 Uhr rannte ein Sechsjähriger von der Oberstetter Straße aus auf die Achalmstraße (L 248) und wurde hierbei vom Toyota eines 59-Jährigen erfasst, der aus Richtung Bernloch heranfuhr. Das Kind wurde dadurch zu Boden geworfen. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Jungen war nicht erforderlich. Sachschaden am Auto war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Unfall im Baustellenbereich

Drei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Waldenbucher Straße ereignet hat. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr eine 76-Jährige gegen 7.50 Uhr mit ihrem Mercedes die Waldenbucher Straße in Richtung Nürtinger Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Karl-Hohloch-Straße befand sich auf ihrer Fahrspur eine baustellenbedingte, halbseitige Sperrung mit einem eingerichteten Behelfs-Gehweg, die sie umfuhr. Als die Mercedes-Lenkerin auf Höhe der abgesperrten Baugrube wiedereischeren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, 18 Jahre alten Lenker einer Aprilia. Dieser wurde nach links in die Sperrung abgewiesen und kollidierte dort mit zwei achtjährigen Schulkindern. Beide Mädchen stürzten in die etwa ein Meter tiefe Baugrube. Mit schweren Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Auch der schwerverletzte 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Mercedes-Lenkerin erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schock. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde hierzu auch ein Gutachter eingeschaltet. (rd)

Albstadt (ZAK): Unfall in Lautlingen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Lautlingen verletzt worden. Eine 58-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit einem VW von der Straße Im Steingen aus auf die Laufener Straße eingebogen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Mercedes eines 62-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl der 62-Jährige als auch die 58-Jährige wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

