POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Widerstand; Brand; Autos angegangen

Von der Straße angekommen und gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben der Lenker eines Kleinkraftrads und seine Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L378a erlitten. Der 19-Jährige war gegen 18 Uhr mit seiner KTM Duke auf der Landesstraße in Richtung Reicheneck unterwegs. Dabei kam er mit dem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Stationierungszeichen. In der Folge stürzten sowohl der 19-jährige Lenker als auch seine 17 Jahre alte Sozia zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an der KTM beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Römerstein (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Zwei Pkw mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Kreuzung Hohenneuffen-/Lichtensteinstraße abgeschleppt werden. Ein 78-Jähriger befuhr mit seinem Opel Zafira kurz vor 8.30 Uhr die Lichtensteinstraße in Richtung Hohenneuffenstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden, 72 Jahre alten Lenkers eines VW Golf Sportsvan. Verletzt wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen niemand. Der 78-Jährige wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (rd)

Nürtingen (ES): Versuchter Überfall auf Hotel (Zeugenaufruf)

Ein Hotel in der Europastraße ist in der Nacht zum Montag überfallen worden. Gegen 23.50 Uhr betrat ein maskierter Mann das Hotel und forderte an der Rezeption von einem Mitarbeiter auf Deutsch, jedoch mit einem unbekannten ausländischen Akzent, einen Tresorschlüssel. Zudem bedrohte er ihn mit einer Pistole. Der Angestellte flüchtete daraufhin in die Tiefgarage, worauf der Täter ohne Diebesgut das Hotel über den Haupteingang verließ und möglicherweise mit einem unbekannten Fahrzeug in Richtung Bahnhof davonfuhr. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Der Unbekannte ist ungefähr 180 Zentimeter groß, korpulent und hat eine helle Hautfarbe. Er trug eine schwarze Maske, durch die lediglich seine dunklen Augen und dunkle Augenbrauen erkennbar waren. Der Täter war mit einer schwarzen Jacke mit vielen Taschen und einer ebenfalls schwarzen Cargohose mit Taschen an den Hosenbeinen bekleidet. Zudem trug er schwarze Handschuhe mit freien Fingerspitzen und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder auf das möglicherweise von ihm genutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (rd)

Wernau (ES): Motorradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagnachmittag auf der B313 ereignet hat. Eine 17-Jährige befuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem Motorrad die Bundesstraße in Richtung Nürtingen, als sie auf der Abschleifung in Richtung Wernau alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Schild kollidierte. Hierdurch zog sich die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (jp)

Plochingen (ES): Streit unter Mitbewohnern

Zwischen zwei 25 und 26 Jahre alten Bekannten ist es am Montagnachmittag zu einem lautstarken Streit gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Männer gegen 16.15 Uhr in der Fußgängerzone in eine zunächst verbale Auseinandersetzung geraten, die sich dann in die Kronenstraße verlagerte. Als der 26-Jährige eine Glasflasche aus einem Abfalleimer nahm, diese zerschlug und damit auf seinen Mitbewohner zugegangen sein soll, schritten Zeugen ein und überwältigten den Mann. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen zum Anlass des Streits aufgenommen. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Kollision auf Radweg

Ein Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen erlitten. Gegen 13.15 Uhr war ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Kirchentellinsfurt herkommend in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr auf eine 36-Jährige auf, die mit ihrem Pedelec am rechten Rand angehalten hatte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der 50-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Frau war augenscheinlich unverletzt geblieben. (mr)

Mössingen (TÜ): 22-Jähriger angegriffen

Ein 22-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Eisenbahnstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 20.20 Uhr war er im Bahnhofsbereich vom 20 Jahre alten Bekannten einer Freundin geschlagen und getreten worden. Zudem soll der Beschuldigte den Geschädigten aufgefordert haben, ihm seine Smart-Watch auszuhändigen, was dieser verweigerte. Als die Freundin dazwischen ging, gelang dem 22-Jährigen die Flucht. Eine Anwohnerin hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubes aufgenommen. (rd)

Albstadt (ZAK): Unfall in Onstmettingen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in der Kreuzung Haupt-/Brunnentalstraße ereignet hat. Eine 33-Jährige war gegen zehn Uhr mit ihrem VW auf der Brunnentalstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich über einen Geh- und Radweg hinweg geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem stadteinwärts auf der Hauptstraße fahrenden Hyundai eines 70-Jährigen. Der Hyundai prallte daraufhin gegen ein Gebäude an der Ecke Brunnental-/Hauptstraße, an dem der Putz beschädigt wurde. Die beiden 70 und 71 Jahre alten Insassen im Hyundai wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Heftig Widerstand geleistet

Einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sieht ein 54-Jähriger seit Montagnachmittag entgegen. Gegen 17.10 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass sich der Mann trotz mehrfacher Aufforderung weigern würde, eine Bank in der Straße Am Markt zu verlassen. Auch die Anweisungen der hinzugerufenen Polizeibeamten sowie einen erteilten Platzverweis missachtete der 54-Jährige. Als er aus dem Gebäude gebracht werden sollte, schlug und trat der Mann nach den Einsatzkräften. Er musste daher zu Boden gebracht werden. Gegen die Maßnahme leistete der 54-Jährige heftigen Widerstand. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray gelang es, ihn zu überwältigen und ihm Handschließen anzulegen. Der Mann wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (mr)

Albstadt (ZAK): Brand einer Papiertonne (Zeugenaufruf)

Eine brennende Papiertonne hat am Montagabend in der Friedrich-List-Straße zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 23.20 Uhr teilte ein Nachbar der Polizei die brennende Tonne mit und zog diese von dem dortigen Gebäude weg. Vor Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften anrückte, lösche die eingesetzte Streifenbesatzung den Brand bereits mit eigenen Kräften. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Das Gebäude blieb nach aktuellen Erkenntnissen unbeschädigt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (jp)

Balingen (ZAK): Mehrere Autos angegangen (Zeugenaufruf)

Hinweise zu einem circa 30 bis 40 Jahre alten Mann sucht das Polizeirevier Balingen, nachdem dieser am Montagabend in der Grünewaldstraße sowie in der Dürerstraße mehrere Pkw angegangen hat. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 23.45 Uhr hatte es der Täter mit schlanker Statur auf mindestens 15 Pkw abgesehen, bei denen er teilweise die Scheiben einschlug und Türen aufhebelte. Mehrere Fahrzeuge wurden nach Stehlenswertem durchwühlt, wobei zum Wert des Diebesguts aktuell noch keine Erkenntnisse vorliegen. Der Sachschaden an den Pkw wird in Summe auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Nun werden Zeugen als auch mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. Der Tatverdächtige trug zur Tatzeit eine helle Oberbekleidung sowie einen Rucksack. (jp)

