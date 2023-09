Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Räuber in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen (TÜ):

Nach dem Raub auf drei Männer im Alter von 25, 28 und 36 Jahren am 17.09.2023 in der Karlstraße in Tübingen ist es der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Kriminalpolizei Tübingen durch umfangreiche Ermittlungen gelungen, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 32-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, wurden die drei Männer am Abend des 17.09.2023 gegen 21.55 Uhr von einem zunächst Unbekannten mit Pfefferspray besprüht und anschließend um ein Mobiltelefon sowie Bargeld beraubt. Eine sofort nach der Tat eingeleitete Fahndung nach dem zu Fuß flüchtenden Täter verlief ergebnislos. Entgegen erster Aussagen stellte sich heraus, dass die Tat mutmaßlich nur von einer Person verübt wurde. Intensive Ermittlungen führten nun auf die Spur des 32-Jährigen, dem der schwere Raub zur Last gelegt wird.

Der polizeibekannte Tatverdächtige, bei dem es sich um einen tunesischen Staatsangehörigen handelt, wurde am vergangenen Freitag (22.09.2023) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell