POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Vor Kontrolle geflüchtet; Pkw aufgebrochen; Radfahrer verstorben; Brand; 37-Jährigen angegangen; Arbeitsunfall

Bad Urach (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Burgstraße verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr kurz vor 20.30 Uhr mit seinem BMW die Burgstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet er dabei wohl aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 66-Jährigen. Der Suzuki wurde in der Folge in eine angrenzende Wiese geschoben, wo er gegen einen Gedenkstein prallte, der beschädigt wurde. Sowohl der 22-Jährige als auch die 66-Jährige wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den Pkw beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 23 Uhr geräumt. (rd)

Metzingen (RT): Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Kurz vor 15.25 Uhr befuhr ein 74-jähriger Radler den Feldweg von Dettingen in Richtung Traubenstraße. An der Kreuzung mit dem von den Weinbergen herkommenden Feldweg kollidierte er mit der linken Front des von rechts kommenden Ford Kuga eines 59-Jährigen. Der Senior stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2.100 Euro. (mr)

Gomadingen (RT): In Postfiliale eingebrochen

Eine Postfiliale in der Marbacher Straße ist am helllichten Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr hebelte der Täter eine Zugangstür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort brach er einen Tresor aus der Verankerung und entwendete diesen samt Inhalt. Ersten Erkenntnissen zufolge fielen dem Unbekannten Bargeld und Briefmarken in die Hände. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall in Berkheim verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Berkheim erlitten. Die 39 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes befuhr kurz nach 14 Uhr die Nellinger Straße und bog nach links in den Strengenäckerweg ab. Dort kam ihr ein Zweijähriger auf einem Laufrad entgegen. Infolge der anschließenden Kollision stürzte das Kind zu Boden. Es wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw sowie das Laufrad wurden augenscheinlich nicht beschädigt. Ob das Kind oder die Autofahrerin vor dem Zusammenstoß bereits gestoppt hatte, ist Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 70.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Leinfelden entstanden. Kurz nach zehn Uhr wollte eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Mini in der Goethestraße am Straßenrand parken und verwechselte hierbei ersten Erkenntnissen zufolge Gas und Bremse. Der Mini beschleunigte und stieß zunächst gegen einen davorstehenden Skoda. Anschließend passierte der Mini den Gehweg und schob noch einen Renault auf einen BMW. Der Wagen der 65-Jährigen sowie der Renault mussten abgeschleppt werden. (mr)

Nürtingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Einer ganzen Reihe von Anzeigen sieht ein 17-Jähriger entgegen, der am Donnerstagvormittag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Gegen 10.40 Uhr sollte der Rollerfahrer, der keinen Helm trug, in der Marktstraße von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er fuhr jedoch entgegen der Einbahnstraße in Richtung Kirchstraße davon, wo er in eine Sackgasse abbog und anschließend versuchte, zu Fuß zu flüchten. Er konnte nach wenigen Metern eingeholt und geschlossen werden. Weil sich bei einer anschließenden Kontrolle Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, musste der 17-Jährige eine Blutprobe abgeben. Zudem stellte sich heraus, dass der Roller Anfang September als gestohlen gemeldet worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (rd)

Nürtingen (ES): Kind mit vorbeifahrendem Pkw zusammengestoßen

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Nürtingen schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand stand ein Dreijähriger mit seiner Mutter gegen 13.30 Uhr an der Rot zeigenden Fußgängerampel über die Steinengrabenstraße und rannte plötzlich in Richtung Laiblinstegstraße los. Er stieß anschließend auf Höhe des rechten Hinterrads mit einem vorbeifahrenden Pkw eines 70-Jährigen zusammen. Mit dem Rettungswagen musste der Junge anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Wolfschlugen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Eine verletzte Autofahrerin, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Blechschaden in Höhe von 16.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend. Gegen 19 Uhr war ein 40-jähriger Mercedes-Lenker auf der Esslinger Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Vor der Einmündung der Hirschstraße erkannte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 34-Jährige ihren BMW verkehrsbedingt abgebremst hatte und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf einen stehenden VW geschoben, der von einem 31 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Beim Unfall erlitt die Frau ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (mr)

Wendlingen (ES): Pkw aufgebrochen

Im Turmweg hat am Freitagmorgen ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter nutzte zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr die kurze Abwesenheit der Fahrerin aus und schlug an deren Dacia die Scheibe der Fahrertür ein. Vom Beifahrersitz entwendete er anschließend ihre Geldbörse samt Inhalt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rd)

Holzmaden (ES): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.09.2023 / 11.25 Uhr

Der 84 Jahre alte Pedelecfahrer, der bei einem Verkehrsunfall am 24. September in der Bahnhofstraße schwer verletzt worden war, ist am Donnerstag verstorben. Wie bereits berichtet, war der Zweiradfahrer in einem Kreisverkehr von dem einfahrenden Smart eines 46-Jährigen erfasst worden, worauf der 84-Jährige zu Boden stürzte. Er war anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden, in der er am Donnerstag verstarb. (rd)

Kirchheim (ES): Brand in Kofferraum

Im Kofferraum eines Seat ist am Donnerstagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch die Feuerwehr, die wie die Polizei zum Parkplatz einer Kirche in der Aichelbergstraße gerufen worden war, konnte der kleinere Brand rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Pkw dürfte rund 2.000 Euro betragen. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer gestürzt

Nach dem Sturz von seinem Fahrrad musste ein Radfahrer am Donnerstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 71-Jährige fuhr gegen 20.25 Uhr mit seinem Mountainbike die Schnarrenbergstraße bergabwärts und kam im Bereich der Einmündung mit der Elfriede-Aulhorn-Straße alleinbeteiligt zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 36-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Maieräckerstraße erlitten. Der Mann war kurz nach elf Uhr mit seinem Ford stadteinwärts auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache beschleunigte sein Wagen dabei plötzlich, worauf er in einer Linkskurve geradeaus durch einen Zaun fuhr. Dabei kollidierte der Ford mit einem dahinterstehenden Fahrrad, streifte auf einem dortigen Parkplatz einen abgestellten Roller und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Anschließend prallte das Auto gegen die Hauswand eines Gebäudes und kam an dieser zum Stehen. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein 62-Jähriger, der zum Unfallzeitpunkt neben seinem Roller stand und umgestoßen wurde, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sowohl der Mercedes als auch der Ford wurden abgeschleppt. Der Wagen des Unfallverursachers wurde zur weiteren technischen Überprüfung zudem sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 22.500 Euro geschätzt. Auch die Feuerwehr war zur Sicherung des Gebäudes zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Mössingen (TÜ): Bekannten angegangen und Tasche gestohlen

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend gegen zwei 38 und 51 Jahre alte Männer. Diese trafen nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 19.10 Uhr am Bahnhof in der Mössinger Straße in Belsen auf einen dem Älteren flüchtig bekannten 37-Jährigen. Das Duo soll im weiteren Verlauf den 37-Jährigen körperlich angegangen, festgehalten und geschlagen haben. Zuvor soll auch versucht worden sein, ihm die Tasche zu entreißen. Nachdem der Geschädigte offenbar umgestoßen worden war, soll der 38-Jährige die Tasche an sich genommen haben. Von den hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen noch in der Nähe angetroffen und zeitweise festgenommen werden. Die Tasche wurde von Zeugen im Bereich des Bahnsteigs aufgefunden und den Einsatzkräften übergeben. Der Geschädigte hatte augenscheinlich leichte Verletzungen erlitten. Die beiden Tatverdächtigen werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Albstadt (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 42- Jähriger musste am Donnerstagnachmittag nach einem Arbeitsunfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann kurz nach 16 Uhr auf einem Gerüst in der Goethestraße in Tailfingen mit Spachtelarbeiten an einem Gebäude beschäftigt, als er aus noch unbekannter Ursache den Halt verlor und mehrere Meter zu Boden stürzte. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. (mr)

