POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Weitere Verkehrsunfälle; Motorradkontrolle

Einbruch in Wohnhaus; Weitere Verkehrsunfälle; Motorradkontrolle

Münsingen (RT): Nach Wertsachen gesucht

Ein Wohnhaus im Schanzweg ist in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 09.30 Uhr drang der Täter über ein Fenster auf der Rückseite in das Gebäude ein und durchwühlte die Räume nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Kind bei Verkehrsunfall in Plattenhardt verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Plattenhardt erlitten. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad die Holzwiesenstraße und bog in die Mörikestraße ein. Hierbei kollidierte der Junge mit der linken vorderen Fahrzeugseite eines dort fahrenden Opel. Ein Rettungswagen musste für den Zehnjährigen nicht angefordert werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt schätzungsweise 3.000 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): An Vordach hängen geblieben

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag in der Kirchheimer Straße ereignet. Kurz vor 12.30 Uhr wollte dort ein 32-Jähriger mit einem Lkw Mercedes Atego seitlich einparken und blieb dabei mit der rechten Fahrzeugseite am gläsernen Vordach eines Wohnhauses hängen. Der Laster musste von der Feuerwehr befreit werden. Den Schaden am Vordach sowie am Lastwagen beziffert die Polizei auf schätzungsweise 25.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Mit Motorroller auf Pkw aufgefahren

Eine 53-jährige Motorroller-Lenkerin ist am Freitagmorgen auf einen Pkw aufgefahren und dabei verletzt worden. Die Frau war kurz vor 6.30 Uhr mit dem Leichtkraftrad auf der Stuttgarter Straße in Richtung Wolfschlugen unterwegs. Vor der Einmündung der Kornbeckstraße fuhr sie auf den verkehrsbedingt haltenden Mercedes eines 40 Jahre alten Mannes auf. Mit nach ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden an den Fahrzeugen dürfte mit ungefähr 3.500 Euro zu Buche schlagen. Der Motorroller war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kind auf Zebrastreifen angefahren

Ein Kind ist am Freitagmittag auf einem Zebrastreifen in Rottenburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Kurz vor 13 Uhr fuhr ein BMW-Lenker vom Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz in die Sprollstraße ein, wobei es auf dem dortigen Zebrastreifen zur Kollision mit einer Zehnjährigen auf einem Tretroller kam, die den Fußgängerüberweg von links nach rechts überqueren wollte. Das Mädchen wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1.500 Euro an. (mr)

Balingen (ZAK): Motorradkontrollen am Lochenpass

Zusammen mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei haben die Spezialisten der Verkehrspolizei Balingen am Donnerstagnachmittag am Lochenpass der L 440 zwischen Weilstetten und Tieringen gezielt Zweiräder unter die Lupe genommen. Der Schwerpunkt der von 14 Uhr bis 18 Uhr dauernden Aktion lag auf technisch veränderten Maschinen. Dabei mussten die Einsatzkräfte einige Beanstandungen aussprechen. So war an vier Motorrädern die Bereifung mangelhaft und an insgesamt sechs Bikes durch die Veränderungen bzw. den Zustand gar die Betriebserlaubnis erloschen. 16 Motorradfahrende erhielten einen sogenannten Mängelbericht und damit die Aufforderung, die Beanstandungen zu beseitigen. Bei einer 22-jährigen Bikerin stellten die Beamten außerdem Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein vorläufiger Test bestätigte den Verdacht, weshalb die Frau im Krankenhaus noch eine Blutprobe abgeben musste. Die Betroffenen müssen nun mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

