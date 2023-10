Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand, Verkehrsunfälle, Verdächtige Wahrnehmung, Einbruchsversuch, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen gegen einen 29-Jährigen aufgenommen, der in der Nacht zum Sonntag zunächst ein Mobiltelefon gestohlen und sich anschließend gegen eine Polizeikontrolle körperlich gewehrt hat. Gegen 5.20 Uhr kam ein 36-Jähriger zum Polizeirevier in Metzingen und teilte mit, dass er seine Tasche samt Inhalt, unter anderem ein Mobiltelefon, am Reutlinger Bahnhof vergessen hatte. Eine Streife des örtlich zuständigen Polizeireviers Reutlingen überprüfte folglich die Örtlichkeit, stellte zwar die beschriebene Tasche fest, allerdings fehlte der Inhalt. Im unmittelbaren Umfeld befand sich der 29-Jährige, welcher sich verdächtig verhielt und deshalb einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung nach dem vermeintlichen Diebesgut, schlug der Mann einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht und rannte weg. Die eingesetzten Beamten konnten ihn allerdings einholen und festhalten. Hiergegen wehrte sich der Täter, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Das gesuchte Mobiltelefon konnte bei ihm aufgefunden werden. Beide Polizisten wurden bei der Kontrolle leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Pfullingen (RT): Ausweichvorgang führt zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in der Kaiserstraße in Pfullingen gekommen. Ein 52-jähriger Audi-Lenker befuhr die Kaiserstraße in Richtung Schulstraße als er laut eigener Aussage aufgrund einer Katze, welche die Fahrbahn überquerte, nach links auswich. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem rechtsseitig geparkten Mercedes Benz. Durch den Unfall wurden der Audi-Lenker und seine 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, der Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 20.000 Euro.

Ostfildern-Nellingen (ES): Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen

Die Mitteilung über mehrere Schüsse, welche aus dem Bereich Hindenburgstraße zu hören waren, hat in der Nacht zum Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 0.30 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass er soeben mehrere Schussgeräusche wahrgenommen hätte. Weitere Zeugen gaben an, dass die Schüsse aus einem weißen Mercedes AMG heraus abgegeben wurden. Bei der Überprüfung vor Ort konnten die eingesetzten Kräfte mehrere Schreckschusspatronen sicherstellen. Die Fahndung mit mehreren Streifen nach dem beschriebenen Auto verlief negativ. Es liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor.

Aichtal (ES): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Eine aus der Verankerung gerissene Laterne, umgefahrene Sträucher und zwei beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagnachmittag in der Schwabstraße ereignet hat. Gegen 16.20 Uhr meldeten Zeugen, dass sie einen männlichen Fahrer beobachten konnten, wie er mit seinem Porsche Carrera von der Schillerstraße in die Schwabstraße einbog. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt und schleuderte in ein Blumenbeet. Dort prallte er gegen eine Straßenlaterne und in der Folge gegen einen geparkten Citroen. Durch die Kollision wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen. Anschließend wendete der Porsche-Fahrer und fuhr wieder in Richtung Schillerstraße davon. Im Zuge der Fahndung konnte der stark unfallbeschädigte, aber verlassenen Pkw in der Robert-Bosch-Straße festgestellt werden. Der Gesamtschaden des Unfallgeschehens dürfte sich auf etwa 40.000 Euro belaufen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 0711/3990-420 zu richten.

Kirchheim/Teck-Jesingen (ES): Versuchter Wohnungseinbruch

Mehrere bislang unbekannte Personen haben versucht, am Samstagabend zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Im Brühl einzubrechen. Die Unbekannten entwendeten zunächst aus der unverschlossenen Garage ein Fahrrad sowie eine Spaltaxt. Im Anschluss versuchten sie vergeblich, mit der Axt eine Terrassentür aufzuhebeln. Als sich die Einbrecher danach an einem Seitenfenster zu schaffen machten, wurden sie vermutlich durch die automatisch schließenden Rollläden aufgeschreckt und flüchteten. Einer der Täter konnte hierbei noch von den Hausnachbarn beobachtet werden, eine Personenbeschreibung war den Zeugen allerdings aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos.

Ostfildern (ES): Fußgängerin von Pkw erfasst

Unachtsamkeit war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin, welcher sich am Samstagmittag in der Liststraße in Scharnhausen ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte die 56-Jährige gegen 13.45 Uhr die Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde sie von dem langsam heranfahrenden Smart einer 84-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Die verletzte Fußgängerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeug überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ist es am Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Tübingen gekommen. Eine 24-Jährige fuhr zusammen mit einer 27-jährigen Beifahrerin in einem Peugeot 207 etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen Mitte auf der rechten Fahrspur, als sie von einem bislang unbekannten Mercedes-Fahrer ordnungsgemäß auf der linke Spur überholt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Peugeot-Fahrerin auf die linke Fahrspur und erschrak wegen dem dort befindlichen Mercedes. Beim Ausweichen verlor die 24-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der Peugeot überschlug. Die beiden glücklicherweise nur leichtverletzten Frauen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, das Fahrzeug wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme von einem Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund einer kurzzeitig notwendigen Vollsperrung kam es zu einem Rückstau im Bereich der Unfallörtlichkeit. Die Identität des Mercedes-Fahrers sowie ob es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Dußlingen (TÜ): Mit Hauswand kollidiert

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 26-Jähriger mit seinem Opel Vectra am Samstagvormittag, um 10.45 Uhr in der Albstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Seine 25-jährige Beifahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An dem Wohngebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, der Schaden am Opel wird auf circa 4.000 Euro beziffert.

Tübingen (TÜ): Streit eskaliert

Ein Streit um die Verrichtung der kleinen Notdurft in der Öffentlichkeit hat am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt. Gegen 19.30 Uhr urinierte ein 44-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz in der Eugenstraße. Er wurde von einem 41-jährigen Rollstuhlfahrer und dessen 22 Jahre alten Begleiterin auf sein Fehlverhalten angesprochen. Daraufhin entwickelte sich ein handfester Streit, wobei beide Parteien wechselseitig aufeinander einschlugen und der 41-Jährige Flaschen nach dem vormals Urinierenden und seiner 45-jährigen, ebenfalls anwesenden Ehefrau, warf. Bei der Auseinandersetzung wurde der 41-Jährige zudem aus seinem Rollstuhl geworfen. Nach ersten Ermittlungen zogen sich die Beteiligten keine ernsthaften Verletzungen zu.

Bisingen (ZAK): Zugeschlagen und getreten

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung sind am frühen Sonntagmorgen ein 48-jähriger Mann und seine 41-jährige Ehefrau verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 1.30 Uhr in der Hauptstraße Höhe der Einmündung Klingenbachstraße zu einem Angriff auf die Beiden von einer etwa sechsköpfigen Personengruppe. Hierbei wurden die Geschädigten von den Tätern durch Tritte und Schläge derart verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Im Rahmen der sofortigen Fahndung mit mehreren Streifen konnten vier Tatverdächtige im Alter von 18 bis 22 Jahren in Tatortnähe festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen, auch zum eigentlichen Grund der Auseinandersetzung, hat der Polizeiposten Bisingen übernommen.

