Worms (ots) - Über 20 Radfahrer wurden am gestrigen Dienstagvormittag in der Wormser Fußgängerzone kontrolliert. In allen Fällen wurden die Fahrräder ordnungsgemäß geschoben. Darüber hinaus gab es erfreulicher Weise ebenfalls keine Beanstandungen.

