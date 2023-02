POL-PDWO: Zwei "Schockanrufe" gescheitert

Worms (ots) - Die Polizeiinspektion Worms wurde am Sonntag, den 26.02.2023 gegen 00:05 Uhr, durch einen aufmerksamen Autofahrer über einen vor ihm Schlangenlinien fahrenden Autofahrer informiert. Der 47-jährige aus Osthofen befand sich auf dem nach Hause Weg und befuhr hierfür mit seinem Pkw die L439 aus Richtung Herrnsheim kommend in Fahrtrichtung Osthofen und konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift einer ...

