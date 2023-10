Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Exhibitionist; Pkw-Aufbruch

Bei Sturz verletzt

Eine 41-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen in der Emil-Adolff-Straße verletzt worden. Gegen 5.20 Uhr fuhr dort ein 42 Jahre alter Mann zusammen mit der Frau auf einem E-Scooter, als der Mann die Kontrolle über das Gefährt verlor und beide Personen zu Fall kamen. Die 41-Jährige, die sich dabei Verletzungen zuzog, musste im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (mr)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuginsassen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Unterhausen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 44 Jahre alter Fordlenker befuhr gegen 18.40 Uhr die Moltkestraße ortseinwärts. An der Kreuzung der Charlottenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 26-jährigen Mitsubishi-Lenkers. Neben dem 26-Jährigen zog sich auch eine 41 Jahre alte Beifahrerin in dem Ford bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde glücklicherweise nicht benötigt. Der Mitsubishi war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 8.000 Euro geschätzt. (jp)

Pliezhausen (RT): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagabend an einer Bushaltestelle in der Straße Alte Steige. Dort war es gegen 23.45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen drei 18, 19 und 21 Jahre alten Männern gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Eningen (RT): Frontal mit Baum kollidiert

Personen- und beträchtlicher Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen entstanden. Gegen 5.50 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann mit einem VW auf der L 380a von Metzingen herkommend in Richtung Eningen unterwegs. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr zur Metzinger Straße ein und kam im Bereich der zweiten Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der VW frontal mit einem Baum. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde nachfolgend vom Rettungsdienst mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Da ein beim 30-Jährigen zuvor durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille ergeben hatte, musste er im Krankenhaus noch eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. (mr)

Metzingen (RT): Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall auf B 28

Das Polizeirevier Metzingen sucht im Nachgang noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend auf der B 28, dessen genauer Hergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war gegen 23.50 Uhr ein 22 Jahre alter Mann mit einer Mercedes C-Klasse auf dem linken Fahrstreifen der B 28 von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Auf der rechten Spur fuhr zeitgleich eine 18-Jährige mit einem 5er BMW. Beide Personen waren nach aktuellem Kenntnisstand mit ihren Fahrzeugen zusammen von einem Supermarktparkplatz losgefahren. Kurz vor dem Beginn der Überleitung B28/B312 soll der Mann mit seinem Wagen nach rechts geraten sein, worauf die 18-Jährige offenbar ein Ausweichmanöver einleitete. Der BMW geriet ins Schleudern und kollidierte nach annähernd 100 Metern mit den Mittelleitplanken. Von dort wurde der Pkw über beide Spuren hinweg abgewiesen und beschädigte im Bereich der Fahrbahntrennung noch einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Nach einer Gesamtstrecke von circa 200 Metern kam der Wagen schließlich zum Stehen. Zu einer Kollision mit der C-Klasse war es nicht gekommen. Beim Unfall wurden die BMW-Lenkerin sowie ihre gleichaltrige Mitfahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem der wirtschaftliche Totalschaden mit schätzungsweise 15.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt circa 4.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen die beiden Autos bereits zuvor in Reutlingen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist ertappt

Gegen einen 76 Jahre alten Mann, der sich am Dienstagnachmittag im Bereich der Schönblickstraße / Im Tobel vor zwei Spaziergängerinnen entblößt haben soll, ermittelt das Polizeirevier Kirchheim. Die beiden 71 und 36 Jahre alten Frauen waren gegen 15.25 Uhr zu Fuß auf dem Feldweg gegenüber der Straße Im Tobel, zwischen Pferdekoppel und Golfclub Kirchheim-Wendlingen unterwegs, als sie auf einer Parkbank den Mann mit heruntergelassenen Hosen sitzen sahen. Da die Frauen umgehend die Polizei alarmierten, konnte der Tatverdächtige im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurz darauf angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Lichtenwald (ES): Von Windböe erfasst

Leicht verletzt wurde ein 27 Jahre alter Motorradfahrer, der am Dienstagnachmittag auf der K1209 gestürzt ist. Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit einer vierköpfigen Gruppe auf der Kreisstraße von Lichtenwald in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. Infolge des böigen Windes kam er mit seiner Yamaha nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, wurde von Angehörigen versorgt. (cw)

Ostfildern (ES): Vorfahrt missachtet (Zeugenaufruf)

Nach einem silbernen Kleinwagen, dessen Fahrer am Dienstagnachmittag an der Einmündung Elly-Beinhorn-Straße und K 1269 einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 57-Jährige gegen 15.50 Uhr mit ihrem mit etwa 25 Fahrgästen besetzten Linienbus Mercedes Citaro auf der Kreisstraße von Scharnhausen kommend unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle kam ein silberner Kleinwagen aus der Elly-Beinhorn-Straße und fuhr ohne die Vorfahrt zu beachten oder anzuhalten in die Kreisstraße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Busfahrerin so scharf Abbremsen, dass eine 46-jährige Frau im Bus stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Da ein Großteil der Fahrgäste bis zum Eintreffen der Polizei bereits gegangen war, sucht das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und dem silbernen Kleinwagen machen können, zu dem bislang keine genaueren Angaben vorliegen. (cw)

Tübingen (TÜ): VW Bus aufgebrochen

Ein in der Rheinlandstraße geparkter VW Multivan ist in der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag aufgebrochen worden. Zwischen 20.30 Uhr und 12.45 Uhr schlug der Täter eine Scheibe an dem Wagen ein und durchsuchte ihn. Soweit bislang bekannt ist, stieß er bei seiner Suche nach Stehlenswertem auf einen kleineren Bargeldbetrag, ein Paar In-Ear Kopfhörer, ein Paar Wanderschuhe und eine Bluetooth-Box. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Fußgängerin übersehen

Nach derzeitigem Stand leicht verletzt wurde eine 51-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf dem Fußgängerüberweg in der Sprollstraße ereignet hat. Ein 54-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem Audi Q7 auf der Sprollstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Dabei übersah er die Frau, die den Fußgängerüberweg beim Kreisverkehr überquerte und touchierte sie mit seinem Außenspiegel. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Jungingen (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Ein Suzuki Jimny hat sich in der Nacht zum Dienstag zwischen Jungingen und Schlatt überschlagen. Eine Zeugin entdeckte den verunfallten Wagen, in dem sich keine Personen mehr befanden, kurz nach drei Uhr und verständigte die Polizei. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der zunächst unbekannte Fahrer des Pkw in Richtung Schlatt unterwegs und kam kurz nach dem Ortsende Jungingen von der Fahrbahn ab. Nach einer Böschung stieß der Suzuki gegen eine Dole und überschlug sich anschließend. An dem Fahrzeug, das später von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 20.000 Euro belaufen. In der Folge konnte der mutmaßliche Fahrer des Wagens ermittelt werden. Der leicht verletzte, 31-jährige Tatverdächtige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er einem Alkoholtest zufolge deutlich alkoholisiert war, musste er im Krankenhaus noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (mr)

Haigerloch (ZAK): Gegen Anhänger geprallt

Auf etwa 3.200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der K 7166 entstanden ist. Ein 25-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit seinem Audi A6 mit Anhänger auf der Kreisstraße von Trillfingen in Richtung Karlstal unterwegs. Weil der seine Geschwindigkeit nicht den örtlichen Straßenverhältnissen angepasst hatte und zu schnell fuhr, kam er in einer Links-/Rechtskurvenkombination zunächst auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken, geriet sein Gespann ins Schlingern wodurch der Anhänger gegen einen entgegenkommenden VW Bus krachte, dessen 41 Jahre alter Fahrer noch vergeblich versucht hatte, durch Bremsen und Ausweichen eine Kollision zu vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger vom Zugfahrzeug abgerissen und kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Der VW Bus war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

