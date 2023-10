POL-RT: Nach Diebstählen aus Pkw in Haft - Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 31.08.2023/16.44 Uhr, 01.09.2023/11.32 Uhr, 13.09.2023/11.44 Uhr und 28.09.2023/16.40 Uhr

Reutlingen (ots) - Einbruch in Schule Eine Schule in der Hoffmannstraße in Betzingen ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.10 Uhr, hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchte er diverse Schränke nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten ...

