Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Polizeibeamte angegriffen; Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In der Mittnachtstraße hat am Mittwochnachmittag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr brach der Täter die Tür einer dortigen Wohnung auf und betrat so die Räumlichkeiten. Wie bislang bekannt ist, wurde jedoch nichts entwendet. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 37-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Listpark ereignet hat. Gegen 19.45 Uhr waren die Beamten zu Streitigkeiten in den Park in der Bahnhofstraße gerufen worden. Dort trafen sie auf den alkoholisierten 37-Jährigen und seinen 41 Jahre alten Kontrahenten. Beim Versuch, die beiden zu trennen, griff der Jüngere sofort die Polizeibeamten an, schlug und trat nach ihnen, sodass ihm Handschließen angelegt und er in Gewahrsam genommen werden musste. Auch während des Transportes zur Dienststelle versuchte er weiter, nach den Polizeibeamten zu treten und zu spucken. Zudem beleidigte er sie fortwährend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Nach richterlicher Anordnung durfte er nachfolgend seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen und sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Dettingen (RT): Essen angebrannt

Angebranntes Essen hat am Mittwochabend in der Schubertstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 19.50 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil es in der dortigen Asylunterkunft zu einer starken Rauchentwicklung gekommen und der Brandalarm ausgelöst worden war. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr war das Gebäude bereits evakuiert worden. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle und belüftete die Räumlichkeiten anschließend. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden. (jp)

Köngen (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Ein während der Fahrt mitgeführter Hund könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochabend auf der Nürtinger Straße ereignet hat. Ein 63-Jähriger fuhr gegen 19.45 Uhr auf einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte, der vom Fahrrad aus einen Hund an einer Leine geführt hatte, anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Aichtal-Neuenhaus (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Brünnlesstraße ist ein Unbekannter am Mittwoch eingebrochen. Zwischen 13.45 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und durchwühlte dort Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die die Kriminalpolizei mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten aufgenommen hat. (cw)

Ostfildern (ES): Heckenbrand

Zu einem Heckenbrand in der Bettina-von-Arnim-Straße sind Polizei und Feuerwehr am Mittwochvormittag ausgerückt. Gegen 11.10 Uhr wollte ein 75-jähriger Mann die dortigen Grünanlagen mithilfe eines Bunsenbrenners von Unkraut befreien. Dabei geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Erste Löschversuche des Mannes blieben erfolglos. Die Feuerwehr Ostfildern, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (mk)

Tübingen (TÜ): Radfahrer von Auto erfasst

Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag in der Reutlinger Straße von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr bog ein 36 Jahre alter Volvo-Lenker von einem Tankstellengelände auf die Fahrbahn ein und erfasste hierbei den 45-jährigen Radler, der auf dem Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Dieser stürzte in der Folge auf die Motorhaube des Wagens. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 2.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auf Zebrastreifen angefahren

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Sprollstraße erlitten. Gegen 16.45 Uhr überfuhr eine 19-Jährige mit einem Mercedes den Zebrastreifen im Bereich Sprollstraße / Eugen-Bolz-Platz und erfasste dabei die 14-Jährige, die sich auf ihrem Elektroroller auf dem Fußgängerüberweg befand. Die Jugendliche wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es war augenscheinlich nur geringer Sachschaden entstanden. (mr)

Hechingen (ZAK): Heckenbrand

Zu einem Heckenbrand im Breslauer Weg sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, gegen 16.50 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von Abdichtungsarbeiten mit Bitumen an einem angrenzenden Gartenhaus entstanden sein. Die durch Anwohner begonnenen Löschmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr rasch vollendet. Augenscheinlich entstand nur geringer Sachschaden. (mr)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Thaliastraße / Untere Bachstraße ereignet hat. Eine 17-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Kleinkraftradroller Peugeot auf der Thaliastraße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Unteren Bachstraße fuhr sie ohne das Stopp-Schild zu beachten in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Opel Meriva einer 35-Jährigen, die keinerlei Chancen mehr hatte, um rechtzeitig zu reagieren. Während die Opel-Fahrerin unverletzt blieb, wurden die Unfallverursacherin und ihre 14 Jahre alte Sozia so schwer verletzte, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell