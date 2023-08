Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Presseaufruf nach mehreren Verkehrsunfällen

A61 Rheinböllen (ots)

Am 25.08.2023 gegen ca. 16:00 Uhr ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Rheinböllen zur B50 in Richtung Simmern.

Hier überfuhren mehrere Fahrzeuge eine aus Metall bestehende Sicherungsrunge (ca. 40x30x15 cm), die von einem LKW stammt.

Es wurden nach jetzigem Wissensstand lediglich zwei Fahrzeuge am Unterboden und Reifen beschädigt. Personenschaden entstand zum Glück nicht.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich aktuell geschätzt auf 7500 EUR. Laut Aussage eines Geschädigten seien noch weitere Fahrzeug über das Metallteil gefahren.

Wer kann Angaben zum Verlierer und evtl. weiteren Geschädigten zum besagten Unfallzeitpunkt an besagter Stelle machen?

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Tel. 06701-919-0 oder Email pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell