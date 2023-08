Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kleintransporter-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Biebelnheim (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 42-Jährigen Drogeneinfluss fest. Die Polizisten überprüften den Mann mit seinem Kleintransporter am 22.8.2023 gegen 10:25 Uhr am Mitfahrerparkplatz Biebelnheim an der A 63. Da der 42-Jährige bei der Kontrolle Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte, wurde ein Vortest durchgeführt, der entsprechend positiv verlief. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen, sowie mit einem Fahrverbot.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell