POL-VDMZ: Mit PKW zu schnell bei Regen unterwegs

A 61/A 63 Rheinhessen (ots) - Bei Kontrollen des fließenden Verkehrs auf den Autobahnen A 61 und A 63 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellten Beamte der Polizeistation am 14.8.2023 zwischen 9 und 12 Uhr gleich mehrere Verstöße fest. In zwei Fällen wurden PKW-Fahrer wegen zu geringem Abstand auf vorausfahrende KFZ beanstandet, in ...

