Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilungen der PI Linz für den Zeitraum 23.12-25.12.2022

Linz am Rhein (ots)

Rheinbreitbach - Im Zeitraum zwischen dem 22.12.22, 23:00 Uhr und 23.12.22, 09:00 Uhr stellte die Anzeigenerstatterin einen schwarzen 5er BMW auf dem öffentlichen Parkplatz der Hans-Dahmen Halle in Rheinbreitbach ab. Nachdem sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an diesem mehrere Kratzspuren fest. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

Bad Hönningen/B42 - Am 23.12.2022, gegen 12:14 Uhr, befuhren zwei Verkehrsteilnehmer hintereinander die B42 von Rheinbrohl kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein. Auf Höhe der Bahnüberführung in Ariendorf bremste die 61-jährige Fahrzeugführerin ihren Opel Astra verkehrsbedingt ab. Der hinter ihr fahrende 28-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf übersah dies zu spät und fuhr auf den Opel Astra mit seinem PKW auf. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mittels eines Rettungswagens ins Krankenhaus Linz am Rhein transportiert.

Unkel - Am 24.12.22 gegen 12:20 Uhr kam es auf der Siebengebirgsstraße zu Streitigkeiten zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer. Der 47-jährige PKW-Fahrer fühlte sich durch das Verhalten des 66-jährigen Radfahrers beleidigt, wollte diesen zur Rede stellen und nötigte ihn zum Anhalten. Während der anschließenden Gesprächsführung beleidigte und bedrohte der PKW-Fahrer den Radfahrer und zwei unabhängige Zeugen, auch im Beisein der aufnehmenden Beamten. Entsprechende Strafanzeigen, gegen beide Beteiligte, wurden aufgenommen.

Rheinbrohl - Am 25.12.22 um 13:59 Uhr wurde die Polizei Linz über zwei beschädigte PKW im Bereich der Hauptstraße 10 in Rheinbrohl in Kenntnis gesetzt. Zeugen konnten einen 37-jährigen Mann aus Rheinbrohl beobachten, wie dieser mit einer augenscheinlichen Eisenstange die Scheiben der PKW beschädigte. Anschließend flüchtete dieser mit einem PKW von der Tatörtlichkeit. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Beschuldigte angetroffen und die Eisenstange sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Sachbeschädigungen eröffnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell