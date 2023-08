Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Stauende übersehen

A 61/Daxweiler (ots)

Leicht verletzt wurde ein 80-jähriger Fahrer eines PKW, der am 16.08.2023 gegen 16:40 Uhr in der Baustelle zwischen Stromberg und Rheinböllen ein Stauende übersah. Dabei befuhr der 80-Jährige die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz, als ein LKW vor ihm aufgrund des dichten Verkehres bis zum Stillstand abbremsen musste. Der 80-Jährige übersah offensichtlich das Stauende und kollidierte mit dem Anhänger des LKW-Gespanns, das von einem 34-jährigen Fahrer gesteuert wurde. Anschließend kollidierte der Senior noch mit der rechten Schutzplanke. Am PKW des 80-Jährigen lösten die Airbags aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus zur medizinischen Untersuchung verbracht. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Der LKW war noch fahrbereit. Aufgrund des Unfalls entstand ein erheblicher Rückstau auf der A 61 über mehrere Kilometer. Gegen 18:50 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

