POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Wohn-/Geschäftshauses+++

Am Sonntag, gegen 13:45 Uhr, kommt es in der Hauptstraße in Edewecht zu einem Brand eines Wohn-/Geschäftshauses. Durch einen Passanten wurde zunächst eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachgiebels des betroffenen Reetdauchhauses bemerkt. Bis zum Eintreffen der umgehend alarmierten Feuerwehr entwickelten sich bereits offene Flammen. In der Folge wurde das reetdachgedeckte Wohnhaus durch den Brand völlig zerstört. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohn-/Geschäftshaus konnte unter großem Kräfteaufwand von 150 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Edewecht, Elmendorf, Jeddeloh, Husbäke, Friedrichsfehn, Osterscheps und einem Leiterwagen der Berufsfeuerwehr verhindert werden. Die Wohn- und Geschäftsräume sind durch die Löscharbeiten jedoch ebenfalls stark beschädigt worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Hauptstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

