POL-PDLU: Mehrere PKW-Einbrüche

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag (10.11.2023) auf Samstag (11.11.2023) kam es im Bereich Dannstadter Straße/Joseph-Haydn-Straße/ Robert-Schumann-Straße zu mehreren Auto-Aufbrüchen. In allen Fällen verschafften sich die Täter durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zum Fahrzeuginneren. Die Täter hatten es auf Bedienelemente und die elektronischen Einrichtungen abgesehen.

Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de .

